علیپور ارزشمندترین بازیکن پرسپولیس در فاز حمله

به گزارش خبرنگار مهر، مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس که مقابل پیکان زننده نخستین گل تیمش بود، ارزشمندترین بازیکن این تیم در فاز تهاجمی است. علیپور شب گذشته هشتمین گل فصل خود را به ثمر رساند، پیش از این هفت بار هم با پاس‌های خود هم تیمی‌هایش را در موقعیت گل قرار داده بود تا به تنهایی و به صورت مستقیم روی ۱۵ گل از ۳۴ گل تیمش تاثیر گذار باشد.

بعد از علیپور، مهدی ترابی با ۸ گل و ۳ پاس گل و تاثیرگذاری روی ۱۱ گل در رده بعدی قرار دارد، وحید امیری با ۵ گل و ۲ پاس گل و تاثیر گذاری روی ۷ گل در رده بعدی قرار می‌گیرد.

سرخ پوشان در این فصل ۳۴ بار موفق به گلزنی شده‌اند که علیپور، ترابی و امیری روی هم ۲۱ گل از این ۳۴ گل را زده‌اند تا این ۳ بازیکن بیشترین نقش را در پیروزی‌ها و صدرنشینی این تیم داشته باشند.