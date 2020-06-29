عملیات پیوند سرشاخه کاری پسته به صورت پایلوت در ورامین اجرا شد

عباس کاری جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، از عملیات پیوند سرشاخه کاری پسته در استان تهران خبر داد و اظهار داشت: این طرح به صورت پایلوت در شهرستان ورامین اجرا شده است.

کاری جعفری با بیان اینکه ارزش اقتصادی پسته به عنوان یک محصول استراتژیک جایگاه خاصی را در بین تولیدات کشاورزی دارد افزود: این محصول بخش عمده‌ای از صادرات غیر نفتی را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سطح زیر کشت پسته ایران بیش از ۳۶۰ هزار هکتار است گفت: استان‌های پسته خیز عبارتند از: یزد، خراسان، فارس، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، مرکزی، اصفهان و قم هستند و در استان تهران دارای ۹۶۰۰ هکتار باغ پسته شامل ۴۶۰۰ هکتار سطح بارور و ۵۰۰۰ هکتار سطح غیر بارور با میانگین تولید حدود ۲ تن در هکتار است که عمدتأ در جنوب و جنوب شرق استان تهران واقع شده‌اند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بیان داشت: ارزش غذایی دانش امروز، برتری‌های پسته را از پاره‌ای جهات بر بسیاری از خوراکی‌های مقوی و مغذی از جمله خاویار، میگو، گوشت قرمز و سفید و… به اثبات رسانیده است.