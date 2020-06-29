احتمال شیوع بیماری تب کریمه کنگو/آذربایجان غربی عاری از بیماری

غلامرضا ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تب کریمه کنگو از جمله بیماری‌هایی است که همزمان با آغاز فصل گرما نمود پیدا می‌کند، افزود:: شهروندان به منظور پیشگیری از ابتلاء به بیماری خطرناک تب کریمه کنگو حتماً گوشت قرمز مورد نیاز را از مراکز تحت نظارت و مورد تأیید دامپزشکی خریداری و به مهر دامپزشکی بر روی لاشه‌ها دقت کنند.

وی ادامه داد: تب کریمه کنگو یک بیماری ویروسی تب دار حاد است که بوسیله کنه به انسان منتقل می‌شود، با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و افزایش فعالیت کنه‌ها، احتمال شیوع این بیماری افزایش پیدا می‌کند که از راه‌های کنترل و پیشگیری این بیماری می‌توان به سمپاشی دام و اماکن دامی، تجهیز کشتارگاه‌های دام به سردخانه نگهداری گوشت و رعایت بهداشت فردی به هنگام تماس با دام، گوشت و آلایش دامی اشاره کرد.

ملکی عنوان کرد: یکی از بهترین روش‌های جلوگیری از انتقال این بیماری علاوه بر رعایت بهداشت فردی، نگهداری لاشه دام پس از کشتار حداقل به مدت ۲۴ ساعت در دمای صفر تا ۴ درجه سانتی گراد است.

معاون سلامت دامپزشکی آذربایجان غربی تاکید کرد: کشتار غیر مجاز و خارج از کشتارگاه بدون رعایت پوشش ایمنی و فروش گوشت آن یکی از نقاط حساس و خطرناک در انتقال این بیماری است که در این رابطه پیشنهاد می‌گردد شهروندان محترم تنها از مراکز مجاز و بهداشتی نسبت به خرید گوشت مورد نیاز خود که به تأیید ادارات دامپزشکی رسیده است اقدام کنند.

ملکی با تاکید بر اینکه اکنون موردی از این بیماری در این استان دیده نشده است اما رعایت نکات بهداشتی در مصرف گوشت در جهت پیشگیری از بیماری بسیار الزامی است گفت: در همین راستا طرح مبارزه با بیماری‌های انگلی خارجی با عملیات سمپاشی بدن دام‌های سبک و سنگین به صورت رایگان در سطح تعدادی از دامداری‌های روستاهای هدف توسط اکیپ‌های مبارزه با بیماری‌های دامی بخش دولتی در استان از اول تیر ماه آغاز و به مدت ۲۰ روز کاری ادامه خواهد داشت.

معاون سلامت دامپزشکی آذربایجان غربی از دامداران خواست با توجه به اجرای طرح ضربتی سمپاشی اماکن دامی و مبارزه با عامل انتقال دهنده این بیماری در بدن دام توسط مأموران دامپزشکی نهایت همکاری را با این مأموران داشته باشند و از برداشتن و له کردن کنه‌ها با دست جداً خودداری کنند.