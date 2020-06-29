هیچ توقفی در بخش صادرات گمرکات استان بوشهر صورت نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز قره بیگی صبح دوشنبه در دیدار با رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر اظهار داشت: حمایت از تولید در راستای تقویت صادرات از مهمترین سیاست‌های گمرک است.

وی اضافه کرد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و شعار جهش تولید، گمرک ایران سعی کرد با اختصاص تسهیلات گوناگون از فعالان تولیدی و تجاری به‌ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان حمایت کند.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر افزود: در همین راستا این ستاد به جهت حمایت از تولید و ورود کالاهای اساسی به استان مجوز ایجاد دو انبار اختصاصی در بوشهر و دیر را صادر کرد.

قره بیگی خاطرنشان کرد: هم اکنون تمامی مقررات حوزه تجارت با اخذ مجوزهای لازم در حال انجام است و اجازه تخطی از قوانین و مقررات را در گمرک به هیچکس نخواهیم داد.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله دکتر شهید بهشتی و تبریک هفته قوه قضائیه اظهار داشت: گسترش عدالت و احقاق حقوق فردی و اجتماعی و ایجاد امنیت پایدار و برقراری نظم و تأمین آسایش و آرامش در جامعه بدون وجود دستگاه قضا امکان پذیر نخواهد بود.

بهروز قره بیگی با بیان اینکه تأثیرات شیوع بیماری کرونا در جهان بر مبادلات تجاری بسیاری از کشورها از جمله کشورمان تأثیرگذار بوده است، اظهار داشت: علیرغم کاهش مراودات تجاری میان کشورها اما هیچ توقفی در بخش صادرات گمرکات صورت نگرفته و طبق روال قبل در حال انجام است.

رعایت قوانین در گمرک

رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز گفت: استان بوشهر از وضعیت بسیار خاصی برخوردار است و طول ساحلی این استان نشان از ظرفیت بالای این استان دارد.

دکتر علی جمادی افزود: دریا ظرفیت بالقوه‌ای در استان بوشهر است که می‌توان از این نعمت خدادادی در زمینه اشتغال، کارآفرینی و رونق تولید بهره بیشتری برد.

وی اضافه کرد: گمرک و تجارت نیز در کنار استقرار تأسیسات عظیم پارس جنوبی و شرکت‌های پتروشیمی می‌تواند در رشد و توسعه استان بوشهر نقش بسزایی داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر تلاش ناظر گمرکات استان بوشهر جهت رعایت قوانین را قابل تقدیر عنوان کرد و گفت: تلاش ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر در جهت سالم سازی و نظارتی که بر مجموعه خود دارد نقطه قوتی است که در گمرکات استان قابل مشاهده است.