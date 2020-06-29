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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۲

برای کاهش هزینه ها؛

آیفون ۲۰۲۰ بدون آداپتور شارژر عرضه می شود

آیفون ۲۰۲۰ بدون آداپتور شارژر عرضه می شود

طبق گزارشی جدید اپل آیفون های ۲۰۲۰ را بدون آداپتور برق برای شارژر می فروشد. این امر راهی برای کاهش هزینه ها و حفظ محیط زیست به حساب می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، مینگ چی کو یکی از کارشناسان فناوری در حوزه اپل در یادداشتی ادعا می کند  در بسته بندی مدل های آیفون ۲۰۲۰ میلادی نه تنها همراه ایرباد وجود ندارد، بلکه آداپتورهای برق شارژر دستگاه نیز وجود نخواهد داشت و فقط یک کابل شارژ همراه دستگاه عرضه می شود.

البته یک شارژر قدرتمند ۲۰ واتی( برخلاف شارژر ۱۸ واتی آیفون ۱۱ پرو) نیز عرضه می شود اما مشتریان باید آن را به طور جداگانه بخرند.

از سوی دیگر تحلیلگران فناوری موسسه بارکلیز نیز معتقدند اپل از این به بعد  شارژر را همراه پک دستگاه نمی فروشد. همچنین کو معتقد است این امر به کاهش هزینه ها منجر می شود و از سوی دیگر قیمت بالای تجهیزات فناوری ۵G در دستگاه را جبران می کند. در کنار این موارد این اقدام به حفظ محیط زیست نیز کمک می کند.

حامیان محیط زیست ادعا می کنند ارائه آداپتور برق برای شارژرها به ضرر محیط زیست است زیرا بسیاری از افراد از شارژر موبایل های قدیمی خود استفاده یا دستگاه را به رایانه متصل می کنند.

کد مطلب 4961148
شیوا سعیدی

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    نظرات

    • امیر IR ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
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      احتمالا ی سال دیگ نمایشگرو هم بر میداره جهت ضرر نرسیدن به چشم های انسان ها

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