به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، محسن رضوانی رییس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو با اشاره به موفقیت‌های اخیر این فدراسیون در کشور و در میادین بین‌المللی اظهار داشت: خوشبختانه در سه سال گذشته با پیگیری‌ها و زحماتی که کل مجموعه فدراسیون داشتند و همچنین حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک توانستیم به دستاوردهای بسیار مهمی در هر سه بخش شنا، شیرجه و واترپلو برسیم. این موفقیت‌ها غیرقابل انکار است هرچند باید کارشناسان درباره عملکرد فدراسیون نظر بدهند.



وی در ادامه افزود: در بازی‌های آسیایی جاکارتا ملی‌پوشان واترپلو دست به یک شگفتی زدند و بعد از ۴۴ سال توانستیم به مدال برسیم. ملی‌پوشان ایران در بازی‌های آسیایی جاکارتا با شکست تیم چین عنوان سومی این رقابت‌ها را به دست آوردند. همچنین سال گذشته ملی‌پوشان ایران در رشته شنا موفق شدند در مسابقات قهرمانی آسیا در سه رده سنی به مدال برسند که یک اتفاق بسیار خوب برای این رشته بود. واترپلوئیست‌های جوان ایران نیز سال گذشته به یک مدال برنز دست یافتند که ادامه روشنی بعد از مدال بازی‌های جاکارتا بود. رکورد شنای ۲۰۰ متر قورباغه نیز بعد از گذشت یک دهه توسط یک جوان ۱۷ ساله شکسته شد.



رییس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو با اشاره به اینکه موفقیت‌های این فدراسیون تنها در زمینه قهرمانی نبوده خاطرنشان کرد: ما سال پیش موفق شدیم برای اولین بار به صورت همزمان دو ورزشکار را یکی در رشته شنا و دیگری در رشته شیرجه بورسیه کنیم. شناگر ما به تایلند رفت و شیرجه‌روی ما نیز راهی کازان روسیه شد تا تمرینات خود را پیگیری کند. همچنین بعد از گذشت ۲ دهه توانستیم زمان سنج مورد تایید فدراسیون جهانی را در استخر استادیوم آزادی نصب کنیم. بانک اطلاعاتی فدراسیون نیز ایجاد شده و به عنوان اولین فدراسیون توانستیم برای کلیه هیات‌های استانی سیستم بانکی را راه‌اندازی کنیم.



رضوانی ادامه داد: در حوزه بین‌الملل نیز عملکرد فدراسیون چشمگیر است و از سرمربی تیم ملی صربستان دعوت کردیم که در ایران حضور پیدا کند که قطعاً این ارتباط برای تیم ملی واترپلوی ما موثر است. همچنین با برنامه‌ریزی که انجام دادیم بازی فینال لیگ واترپلو را یک داور خارجی سوت زد. در کنار این باید اضافه کرد که الکساندر چیریچ به عنوان یکی از موفق‌ترین مربیان خارجی در ورزش ایران بوده که از زمان حضورش در تیم ملی واترپلو شاهد رشد قابل توجهی بودیم.