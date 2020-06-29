دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد رتبه سه منطقه ای را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، نظام رتبهبندی شانگهای، گزارش رتبهبندی موضوعی دانشگاههای برتر جهان را منتشر کرده است که طبق جدیدترین گزارش آن، دانشگاه آزاد اسلامی جایگاه نخست حوزه دندانپزشکی (Dentistry and oral sciences) را در کشور، رتبه سه منطقه ای و همچنین رتبه ۲۰۱-۳۰۰ را در میان دانشگاههای جهان کسب کرده است.
ملاک های رده بندی در ارزشیابی شانگهای، کیفیت آموزش، کیفیت اعضای هیأت علمی، خروجی های پژوهشی و سرانه عملکرد دانشکده است.
این رتبهبندی بر اساس فعالیتهای اعضای هیأت علمی، شاخصهای پژوهشی و فرآیندهای آموزشی ارائه میشود. سرانه مقاله ISI، تعداد چاب کتاب، کسب رتبهها و.. از جمله مؤلفههای ارزیابی دانشکدهها است.
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با حدود ۱۴۳ عضو هیأت علمی تماموقت، بالاترین تعداد اعضای هیأت علمی علوم پزشکی در کل کشور را دارد و به عبارت دیگر در این دانشکده نسبت استاد به دانشجو، یک به هشت و به ازای هر هشت دانشجو، یک استاد مشغول تدریس است.
لازم به ذکر است، از نظر قبولی در رتبههای دستیاری برای ورود به دورههای تخصصی نیز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران سرآمد بوده و سالانه حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر قبولیها را دانشجویان دانشکده دندانپزشکی تشکیل میدهند.
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