به گزارش خبرنگار مهر، ماهنامه سروش در شماره جدید خود در سرویس خبر به بررسی سریال «زیرخاکی» پرداخته است. همچنین در این بخش از مجله جزییات جلسه شهید قاسم سلیمانی با سینماگران مورد بررسی قرار گرفته است.

مسئله قرنطینه و بحران معناداری آدم‌ها، سینمای کرونایی در گیشه‌های مانیتوری، دلیل جذابیت سوژه‌های کره شمالی برای ایرانیان و... از دیگر مطالبی است که در سرویس فرهنگ، هنر و ادب این شماره از سروش به آن‌ها پرداخته شده است.

در سرویس رسانه این مجله نیز در دو بخش آنتن و مصاحبه‌ماه به ترتیب به روایت قهرمانان واقعی زندگی در نگاهی متفاوت به سریال «سرباز» و بررسی چالش‌ها و آسیب‌های «زندگی پس از زندگی» بررسی شده است.

علاقه‌مندان برای تهیه این شماره مجله سروش می‌توانند به باجه‌های مطبوعاتی سراسر کشور مراجعه کرده یا از طریق شماره تلفن بازرگانی انتشارات ۶۶۴۹۳۶۲۰، فروشگاه انتشارات ۶۶۴۱۵۴۰۱ تماس بگیرند.

همچنین از طریق اینستاگرام انتشارات سروش به نشانی @soroushpub_com و یا با مراجعه به سایت سروش www.soroushpub.com برای تهیه مجله اقدام کنند. نسخه الکترونیک این مجله نیز از طریق نرم‌افزار کتابخوان طاقچه قابل تهیه است.