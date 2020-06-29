به گزارش خبرگزاری مهر، سیما سادات لاری اظهار کرد: روند بیماری کووید ۱۹ در ماههای اخیر تغییر محسوس و متفاوتی نداشته است؛ اما مهمترین نکته درباره این بیماری این است که بدانیم یک بیماری نوپدید محسوب میشود و در واقع دانستههای ما بسیار کمتر از نادانستههاست. ایران نیز مانند همه کشورهای جهان در شرایط مختلفی با این ویروس مواجه شد و به مرور مسائل و جزئیات بسیاری درباره آن شفاف شد.
وی ادامه داد: به طور مثال در اسفند ماه، بحث از دست دادن بویایی و چشایی توسط بسیاری از افراد جامعه مطرح شد، اما کسی این موضوع را هنوز جزو علائم بیماری نمیدانست و به مرور این موضوع هم اثبات شد که یکی از علائم بیماری کووید ۱۹ است. بنابراین میتوان گفت که هرچه پیشتر میرویم، نکات و موارد بیشتری درباره کووید ۱۹ میفهمیم و به همان میزان راههای مقابله، پیشگیری و درمان نیز طراحی و اجرا میشود.
معاون وزیر بهداشت گفت: هیچ توصیهای به جز رعایت بهداشت و استفاده از ماسک و فاصله گذاری در مورد کرونا مؤثر نیست؛ این موضوع در ایران و جهان اثبات شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد: برخی توصیههای غیرعلمی در فضای مجازی مثل خوردن برخی مواد غذایی مشخص مطرح میشود که مبنای علمی ندارند. بهتر است مردم به توصیههای وزارت بهداشت توجه کنند و از تمام گروههای غذایی استفاده شود و افراد سبک زندگی خود را بر روال کرونا بچینند و به سلامت خود و خانوادهشان بیشتر از گذشته توجه داشته باشند.
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