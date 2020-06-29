به گزارش خبرگزاری مهر، اردوهای دانشآموزی فرایند آموزشی – تربیتی و چندرسانهای است که میتواند ضمن تأمین هدفهای کوتاهمدت آموزشی و تربیتی، زمینه بروز و تحقق اهداف بلندمدت کشور در زمینه آشنایی و ارتقا نگرش دانش آموزان را نسبت به ارزشهای اسلام، انقلاب اسلامی و حماسهآفرینیهای رزمندگان اسلام در طول ۸ سال دفاع مقدس را فراهم نماید. لذا طراحی، اجرا و بهرهبرداری هوشمندانه از فرصت اردوها و بازدیدهای یکروزه میتواند بهعنوان راهبردی کلان و مبتنی بر اهداف سند تحول بنیادین آموزشوپرورش در راستای حفظ دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و تربیت آیندهسازانی هوشمند بالنده بوده و دانش آموزان با شناخت الگوهای استقامت، پایداری، تلاش و مسئولیتپذیری در مقابله با جنگ نرم دشمنان اقدامات شایسته و مؤثر بهمنظور تعمیق ارزشهای انقلاب اسلامی داشته تا ایران اسلامی هیچگاه صحنه تاختوتاز هیچ استعمارگری نگردد.
در این طرح مقرر است در هراستان و متناسب با موقعیت جغرافیایی و داشتههای مادی و معنوی حداقل ۳ و حداکثر ۵ مکان را انتخاب و بهعنوان مقاصد اردویی زمینه برگزاری اردوهای دانشآموزی در آن بهصورت خاص فراهم آورد.
مخاطبان اردو دانش آموزان کلیه مقاطع با اولویت دوره اول و دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه میباشند و زمان اجرای آن از هفته اول مهرماه همزمان با شروع هفته دفاع مقدس تا پایان مردادماه سال تحصیلی است.
از اهداف کیفی این طرح؛ آشنا نمودن نسل نوجوان با دستاوردهای انقلاب اسلامی (گام اول انقلاب)؛ القاء حس خودباوری و اعتمادبهنفس، مسئولیتپذیری با تأکید بر الگوهای دانش آموزان مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی و سالهای دفاع مقدس؛ آشنا نمودن نسل نوجوان با فلسفه جهاد درراه خدا با توجه به مقتضیات زمان؛ زنده نگهداشتن نام و یاد شهدا، ایثارگران و تحکیم پیوند ارزشی و فرهنگی نسل نوجوان؛ مقابله با جنگ نرم دشمن از طریق الگودهی و معرفی جلوههای عینی ایثار، مقاومت و شهادت؛ تبیین عزت، عظمت و اقتدار ملت ایران در برابر استکبار جهانی؛ بیان آداب فرهنگ و ارزشهای انقلاب اسلامی، دستاوردهای دوران دفاع مقدس و انتقال آن به نسل نوجوان؛ ساخت جایگاه و تجدید خاطرات حماسههای رزمندگان غیور اسلام و شهدای مدافعان حرم است.
سطوح ساختاری این طرح قرارگاه مرکزی راهیان نور دانشآموزی امام حسن عسگری (ع) قرارگاه راهیان نور استانی و شهرستانی، منطقهای - بسیج دانشآموزی استانی و شهرستانی، منطقهای خواهد بود.
این شیوهنامه با همکاری وزارت آموزشوپرورش و سازمان بسیج مستضعفان نوشته شده است و به امضای وزیر آموزشوپرورش و فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور بسیج و سپاه رسیده است.
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