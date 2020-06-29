مصون دانستن کودکان از ابتلا به کرونا اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مینو محرز، افزود: در ابتدای شیوع کرونا با توجه به گزارشهایی که از چین آمده بود، تصور میشد میزان ابتلا به کرونا در بین کودکان کم است، اما بعد مشخص شد که این تصور درست نیست و میزان ابتلا به کودکان کم نیست و در مواردی کودکان با علایم شدید به بیماری کووید۱۹ مبتلا میشوند و حتی در مواردی فوت میکنند.
وی ادامه داد: میزان شیوع کرونا در بین کودکان در ماههای گذشته بیشتر نشده، اما میزان موارد شناسایی بیشتر شده، به عنوان مثال بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید همیشه تعداد قابل توجهی کودک بدحال مبتلا به کووید ۱۹ دارد.
عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: در مجموع ابتلا به بیماری کووید ۱۹ در کودکان نسبت به بزرگسالان کمتر است، اما کودکان نیز میتوانند مثل بزرگسالان به این بیماری مبتلا شوند و علائم ریوی و سایر علائم این بیماری در کودکان نیز مشاهده میشود. البته همزمان با کرونا شاهد ابتلای کودکان به بیماری کاوازاکی هم در برخی مناطق کشور هستیم که علائم ریوی شبیه کرونا دارد.
محرز افزود: در مجموع میزان بروز بیماری کووید ۱۹ و ابتلا به کرونا در کشور و دنیا تغییر چندانی نکرده، اما دقت در تشخیص بهتر شده است. در گذشته بیشتر به علائم ریوی، تنفسی و تب برای تشخیص این بیماری توجه میشد، اما اخیرا علائم گوارشی و مغزی و از جمله سکته نیز به عنوان علائم مهم ابتلا به کرونا مورد توجه قرار میگیرد و بعد از تست مشخص میشود افرادی که این علائم را داشتند به کرونا مبتلا هستند، ضمن اینکه میزان تست نیز نسبت به ماههای گذشته بیشتر شده است.
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