تحرکات اسرائیل را به دقت زیر نظر داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، میشل عون رئیس جمهور لبنان به موافقت کابینه رژیم صهیونیستی با اکتشاف گاز در منطقه مورد مناقشه با لبنان واکنش نشان داد.

وی اعلام کرد: اطلاعات و اخباری که روز گذشته درباره تصمیم اسرائیل برای اکتشاف نفت و گاز در منطقه مورد مناقشه با لبنان در نزدیکی بلوک شماره ۹ منتشر شده است را به دقت دنبال می کنیم. این موضوعی بسیار خطرناک است و بر پیچیدگی اوضاع می افزاید.

عون تاکید کرد: لبنان اجازه تعدی به آبهای منطقه ای خود به ویژه منطقه خالص اقتصادی در جنوب لبنان یعنی جایی که بلوک های نفت و گاز وجود دارد را نمی دهد به ویژه بلوک شماره ۹ که اکتشاف در آن طی ماههای آتی شروع می شود.

وی در ادامه ضرورت حل مشکلات لبنان و عبور از بحران سختی که این کشور با آن دست و پنجه نرم می کند را مورد تاکید قرار داد.

گفتنی است که کابینه رژیم صهیونیستی روز گذشته با اکتشاف گاز در بلوک «إلون دی» (بلوک ۷۲ سابق) در مجاورت با بلوک۹ لبنان موافقت کرد؛ مساله‌ای که می‌تواند موجب نزاع با لبنان شود.

این در حالی است که لبنان اعلام کرده است که اکتشاف گاز در بلوک شماره۹ در آب‌های منطقه‌ای لبنان اواخر سال ۲۰۲۰ آغاز ‌شود.

شرکت توتال فرانسه عملیات اکتشاف را به نفع دولت لبنان انجام خواهد داد. این شرکت برای تکمیل اکتشاف گاز در بلوک۹ تا اواخر مه ۲۰۲۱ زمان نیاز دارد.