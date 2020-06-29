به گزارش خبرنگار مهر، پس از واکنشهای تندی که درباره میزان قیمت بلیت کنسرت امید حاجیلی و سه خواننده دیگر از جمله فرزاد فرزین، محسن ابراهیمزاده و مهدی احمدوند در فضای رسانهای و مجازی کشور صورت گرفت، ابتدا بلیت فروشی کنسرت امید حاجیلی به بخش «به زودی» سامانه انتقال و بلیت فروشی کنسرت فرزاد فرزین، مهدی احمدوند و محسن ابراهیمزاده نیز که در بخش «به زودی» سامانه قرار داشت به طور کامل حذف شد.
از نکات عجیب برگزاری اولین کنسرتهای دوران کرونایی افزایش فاحش قیمت بلیتها نسبت به سال قبل بود. که بر این اساس برای اولین کنسرت قیمت بلیت از ۷۰ هزار تومان برای قسمتهای با دید نامناسب تماشاگر آغاز میشد و تا مبلغ ۲۶۵ هزار تومان نیز ادامه پیدا میکرد. این در حالی است که در برخی از اخبار و نقل قولها گفته شده بود که صنف تهیهکنندگان موسیقی از این افزایش قیمت آگاهی داشته و موضوع یاد شده مربوط به روزهای گذشته نیست.
در همین حال محسن رجبپور مدیرعامل مجمع صنفی تولیدکنندگان و تهیهکنندگان آثار شنیداری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ارائه توضیحاتی درباره اتفاقات و حاشیههای پیش آمده پس از شروع بلیت فروشی کنسرتها بیان کرد: طی هفتههای گذشته جلساتی میان صنف تهیهکنندگان موسیقی، مدیریت دفتر موسیقی وزارت ارشاد، برگزارکنندگان کنسرتها و نمایندگان سالنهای برگزاری کنسرت برگزار شد که طی آن توافقی انجام گرفت تا با توجه به کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت بلیتفروشی، از میزان اجاره بهای سالنها به همان میزان کسر شود تا در پی ماجرای کرونا هیچ گونه افزایش قیمتی از بابت بلیتها نداشته باشیم.
رجبپور ادامه داد: البته این نکته را مدنظر داشته باشیم که با توجه به اوضاع بسیار بد اقتصادی و افزایش همه قیمتها، برای تهیهکنندگان و برگزارکنندگان کنسرتها، برگزاری کنسرت توجیه اقتصادی ندارد. کما اینکه در حوزه تبلیغات از پیجهای اینستاگرامی گرفته تا بیلبوردها ما شاهد افزایش بسیار زیاد تعرفهها هستیم که همین روند نیز ماجرا را تحتالشعاع قرار داده است.
وی بیان کرد: همان طور که توضیح دادم ما در جلسات یاد شده به شرط اینکه از میزان اجارهبهای سالنها کم شود، هیچ گونه توافقی برای افزایش قیمت بلیتها نداشتیم. چرا که تصمیم بر این بود برای شکسته شدن فضای رخوتانگیز و سکوت حاکم بر موسیقی کشور و صدالبته به راه افتادن چرخه اقتصادی حوزه موسیقی که موجب بیکاری بسیاری از فعالان این عرصه شده، به موضوع افزایش قیمت بلیت در زمان دیگری توجه شود.
این مدیر صنف افزود: در این زمینه دوستان نظرات موافق و مخالف خود را نیز اعلام کردند اما نهایتاً نتیجه این شد که فعلاً در روزهای کرونایی افزایش قیمتی وجود نداشته باشد. این شرایط در حالی بود که وقتی دوستان انتقادات و گلایههای به حق خود را درباره شرایط برگزاری کنسرت، به مدیر دفتر موسیقی ارشاد اعلام کردند، ایشان نیز موافق برخی از این گلهمندیها بود و وعده داد تا پس از دوران کرونا و ایام محرم و صفر درباره ماجرای افزایش قیمت بلیتها جلسات دیگری برگزار شود. شرایطی که گویا برای برخی دوستان سوءتفاهم ایجاد کرد و برخی فکر کردند که موضوع افزایش قیمتها باید از همین حالا شروع شود!
مدیرعامل مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار موسیقی در بخش پایانی صحبتهای خود گفت: ما بهعنوان صنف اعتقاد داریم که گردش چرخ اقتصاد موسیقی در این روزها متوقف شده و تقریباً به صفر رسیده است. به طوری که بسیاری از افراد فعال در این حوزه بیکار شده و در وضعیت بسیار بدی قرار گرفتهاند. بنابراین ما در جلسات متعدد به این نتیجه رسیدیم که با وجود مشکلات فراوانی که در این زمینه پیش روی تهیهکنندگان و برگزارکنندگان کنسرت قرار گرفته فعلاً افزایش قیمتی در زمینه بلیتها نداشته و این موضوع را در وقت دیگری بررسی خواهیم کرد.
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