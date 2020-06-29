۱۴۰۰ میلیارد تومان طرح آب و برق در فارس افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهور و اردکانیان وزیر نیرو روز پنج شنبه دو طرح در حوزه آبرسانی، یک طرح در حوزه آب و یک طرح در حوزه برق را به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح خواهند کرد.

این طرح‌ها شامل بهره برداری از فاز نخست خط دوم آبرسانی به شیراز از سد درودزن، آبرسانی به شهر سعادت شهر، تصفیه خانه فاضلاب شماره دو شیراز و نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی لارستان به ارزش ۱,۴۰۰ میلیارد تومان می‌باشد

معاون آب و آبفا وزارت نیرو حین افتتاح و اجرای این طرح‌ها در فارس و شیراز حضور خواهد داشت.

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره آب منطقه‌ای فارس در خصوص فاز نخست خط دوم آبرسانی به شیراز از سد درودزن گفت: همزمان با رشد روزافزون جمعیت و گسترش سایر تأسیسات زیربنایی و توسعه شهری در ۲۵ سال اخیر و احتمال آلودگی و کاهش آب سفره آب‌های زیرزمینی، مطالعات توسعه برداشت آب از دریاچه سد درودزن و تصفیه و انتقال آن جهت تأمین مصارف آب شهری و صنعتی شهر شیراز در دستور کار شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس قرار گرفت.

حمیدرضا دهقانی گفت: به همین منظور و برای انتقال آب مورد نیاز بخشی از کلان شهر شیراز مطالعه و سپس اجرای خط دوم آبرسانی به شهر شیراز از سد درودزن با استفاده از توان و پتانسیل شرکتهای داخلی آغاز شد. عملیات اجرایی این طرح در سال ۹۰ آغاز شد. این طرح عظیم که شامل خط لوله-ایستگاه پمپاژ-احداث مخازن سه گانه-حفرتونل به طول ۵ کیلومتر است، علیرغم مشکلات موجود با جدیت دنبال شد و اکنون به حول و قوه الهی فاز اول این طرح به ظرفیت ۷۵۰ لیتر بر ثانیه در شرف افتتاح و بهره برداری است.

دهقانی افزود: شرکت آب منطقه‌ای فارس به نمایندگی از وزارت نیرو تمام سعی و تلاش خود را خواهد کرد تا علیرغم وجود مشکلات عدیده بتواند در آینده‌ای نزدیک این خط را با ظرفیت کامل (سه مترمکعب بر ثانیه) به بهره برداری برساند.

وی ادامه داد: براساس برآورد روز این ابر پروژه تاکنون هزینه‌ای بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال در برداشته و امید می‌رود با تأمین اعتبارات مورد نیاز باقی مانده بتواند در اسرع وقت با ظرفیت کامل به بهره برداری برسد.

از ویژگی‌های خاص این خط، ظرفیت بالا و ارتفاعات صعب العبور در بخشی از مسیر بود که باعث احداث یک باب ایستگاه پمپاژ در مقیاس بزرگ شد و در بخشی دیگر از مسیر تونلی به طول ۵ کیلومتر با شرایط خاص احداث شد.

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره آب منطقه‌ای فارس همچنین در خصوص طرح آبرسانی به شهر سعادت شهر عنوان کرد: فاز نخست طرح آبرسانی به شهرهای سعادت شهر و ارسنجان که از سال ۹۵ آغاز و شامل آبرسانی به سعادت شهر است، سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب آب شرب این شهر را تأمین می‌کند. این طرح هزینه‌ای بالغ بر ۳۹ میلیاردتومان در بر داشته است.

دهقانی گفت: برای افتتاح فاز دوم این طرح که آبرسانی به ارسنجان است، نیاز به ۵۰ میلیارد تومان اعتبار داریم که تا پایان سال جاری در صورت تأمین اعتبار افتتاح خواهد شد.

سومین طرحی که روز پنج شنبه توسط رئیس جمهور و وزیر نیرو افتتاح خواهد شد، بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شماره دو شیراز است. با افتتاح این طرح بالغ بر ۱۰۰ هزار مترمکعب آب در طول شبانه روز به ظرفیت این تصفیه خانه اضافه و در حدود ۱۸۰ هزار خانوار شهر شیراز از این طرح بهره مند خواهند شد.