پیگیری فدراسیون کشتی برای دریافت طلای المپیک کمیل قاسمی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، در پی تأخیر در فرآیند اعلام نتایج نهایی آزمایشات دوپینگ ورزشکاران از سوی کمیته بین المللی المپیک که می باید به تبع آن مدال طلای وزن ۱۲۰ کیلوگرم کشتی آزاد بازی های المپیک ۲۰۱۲ لندن به آقای کمیل قاسمی از ایران تعلق بگیرد، متأسفانه یک جریان فکری حاشیه ساز موضوعات غیرواقعی را اعلام نموده، لذا فدراسیون کشتی توضیحاتی را به شرح ذیل اعلام می دارد:

بسمه تعالی

جامعه بزرگ کشتی ایران:

نظر به اینکه مهمترین رسالت فدراسیون کشتی تعاقب حق و حقوق قهرمانان می باشد، به اطلاع عموم مردم شریف و ورزش دوست ایران می رساند، با توجه به مثبت اعلام شدن نمونه اولیه آزمایشات دوپینگ قهرمان و نایب قهرمان وزن ۱۲۰ کیلوگرم کشتی آزاد، این فدراسیون به منظور اعلام مراتب به مبادی ذیربط، نامه درخواست خود را جهت اصلاح جدول رده بندی به کمیته ملی المپیک ارسال نمود. در پی این اقدام کمیته ملی المپیک ایران بلافاصله نامه ای به کمیته بین المللی المپیک (IOC) ارسال و خواستار تحویل مدال طلای المپیک به فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران شد. IOC در پاسخ به ایمیل کمیته ملی المپیک ایران اعلام نمود که آزمایش مجدد روی نمونه های المپیک لندن انجام شده و برای تعیین نتایج نهایی این آزمایشات، نیاز به زمان است و پس از طرح و تصویب در جلسه آتی هیأت اجرایی کمیته بین المللی المپیک جهت اقدامات بعدی به فدراسیون جهانی کشتی برای تغییر رده بندی رسمی رقابت ها اعلام خواهد شد.

لازم به توضیح است کلیه اقدامات فوق توسط رسانه ها و جامعه کشتی از کمیته ملی المپیک قابل پیگیری بوده و زمان مکاتبات در برگه های پیوست قابل مشاهده است.

امید است زمان بررسی اعمال در پیشگاه عدل الهی، سربلند باشیم.

فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران



