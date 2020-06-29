۸ سازمان مردم نهاد در زمینه مبارزه با مواد مخدر فعالیت می کنند

حمید کریمی در گفت گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آسیبهای موجود و آشنایی با وضعیت شهرستانها اولین قدم در برنامه ریزی این حوزه برای مقابله با مواد مخدر است.
مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: سال گذشته بیش از ۷۰۰ میلیون تومان در مناطق آلوده برای فرهنگ سازی و توسعه ورزش هزینه شده است.
وی با اشاره به فعالیت ۶۴ سازمان مردم نها در بخش جوانان این استان، گفت: از جمع ۶۴ سازمان مردم نهاد استان، هشت تشکل به صورت مستقیم در این حوزه فعالیت میکنند.
مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بیش از ۵۰ برنامه شامل مسابقات، نمایشگاه، تولیدات رسانهای و… در آگاهی بخشی به جامعه در این استان اجرا شده است..
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