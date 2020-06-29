بخش خصوصی توانمند به نفع منافع ملی و توسعه کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه دیدار تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی ایران با معاون اول رییس جمهور عصر امروز (دوشنبه) برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با تأکید بر اینکه تأمین ارز مورد نیاز کشور یکی از مهمترین اولویت های در دستور کار دولت است، گفت: دولت در تلاش است ارز مورد نیاز کشور را تأمین کند و انتظار داریم بخش خصوصی و صادرکنندگان کشور نیز بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را به عنوان دغدغه ملی با جدیت دنبال کنند.

جهانگیری از بخش خصوصی و صادرکنندگان و واردکنندگان به عنوان خدمتگزاران کشور یاد کرد و با تأکید بر اینکه دولت اهتمام جدی دارد که از بخش خصوصی حمایت کند، افزود: باورم این است که بخش خصوصی باید به معنای واقعی محور اقتصاد کشور باشد و دولت نیز در تلاش است تا بخش خصوصی توانمند شود چرا که معتقدم هر چه بخش خصوصی توانمندتر باشد به نفع منافع ملی و توسعه کشور است.

معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اهمیت نقش اتاق بازرگانی به عنوان حلقه وصل بخش خصوصی کشور با دولت خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی کشور است و انتظار داریم که ضمن گفتگو با بخش های مختلف دولت، راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات پیش روی صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان کشور به دولت ارائه دهد.

جهانگیری با اشاره به برنامه ریزی آمریکایی ها برای فروپاشی اقتصاد ایران گفت: آمریکایی ها برنامه ریزی کرده بودند که با اعمال تحریم های سخت و هدفمند، اقتصاد کشور ما را دچار فروپاشی کنند اما به فضل الهی و درنتیجه مقاومت ملت بزرگ ایران و همت همه مسئولان و بخش خصوصی این هدف آمریکایی ها با شکست مواجه شد.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: علاوه بر تحریم ها، شیوع بیماری کرونا هم که بر بسیاری از اقتصادهای مطرح و بزرگ دنیا ضربه اساسی وارد کرده است، به اقتصاد کشور ما هم آسیب زد ولی اقتصاد ایران روی پای خود ایستاده و ان شاءالله بر مشکلات فائق خواهد شد و مهم این است که در این شرایط سخت همه ما تلاش کنیم که کشور با سرافرازی از این مرحله دشوار عبور کند.

جهانگیری از اتاق بازرگانی ایران خواست در جلسات خود با بانک مرکزی راهکارهایی را برای حل مشکلات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان، تدوین و هماهنگی های لازم را برای رفع موانع پیش رو انجام دهند.

در این جلسه رییس اتاق بازرگانی ایران نیز گزارشی از مشکلات و دغدغه های صادرکنندگان کشور ارائه کرد و گفت: صادرکنندگان حرفه ای و شناسنامه دار کشور همواره به تعهدات خود عمل کرده اند و ارز حاصل از صادرات آنها به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است.

در این نشست همچنین تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی ایران دغدغه ها و مسایل پیش روی صادرکنندگان را مطرح و راهکارهای پیشنهادی خود را برای حل این مسایل ارائه کردند.