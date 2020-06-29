استقلال برابر سایپا به تساوی رسید/ گل به خودی بدموقع در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته بیست و دوم نوزدهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۲۱ امروز دوشنبه در ورزشگاه آزادی بین تیم های فوتبال استقلال و سایپا آغاز شد که نیمه اول این دیدار با نتیجه یک به یک مساوی به پایان رسید.

این دیدار در شرایطی آغاز شد که استقلال سرمربی خود را به دلیل اخراج در بازی گذشته روی سکو داشت و چندین بازیکن این تیم هم به دلیل مصدومیت و محرومیت نتوانستند تیم شان را همراهی کنند.

فرهاد مجیدی تیمش را با این ترکیب به میدان فرستاد: سید حسین حسینی، روزبه چشمی، مسعود ریگی، آرش رضاوند، سیاوش یزدانی، وریا غفوری، علی دشتی، محمد دانشگر، میلاد زکی‌پور، فرشید باقری و مهدی قایدی.

استقلال در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی خیلی زود به گل رسید و در دقیقه ۱۵ مسعود ریگی با شوتی تماشایی و زیبا از پشت محوطه جریمه دروازه نارنجی پوشان را باز کرد.

در ادامه دو تیم حملاتی را روی دروازه یکدیگر انجام دادند اما این سایپا بود که در ثانیه های پایانی نیمه اول روی گل به خودی فرشید باقری به گل تساوی رسید.