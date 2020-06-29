به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابتهای هفته بیست و دوم لیگ برتر دوشنبهشب در وزرشگاه شهدای فولاد خوزستان تیمهای فولاد خوزستان و ماشینسازی تبریز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی با برتری تیم اهواز با نتیجه دو بر یک به پایان رسید.
گلهای بازی را فرشاد احمدزاده (۱۶)، لوسیانو پری را (۶۵) برای فولاد و بابک مرادی (۴) برای ماشینسازی به ثمر رساندند.
این بازی را سید رضا مهدوی با کمک امیررضا آشور ماهانی و حمید سبحانی قضاوت کرد و در آن شهابالدین گردان دروازهبان تیم فولاد خوزستان را در دقیقه ۸۹ اخراج کرد.
همچنین فرشاد احمدزاده، موسی کولیبالی، امیرحسین باقرپور (فولاد) و بابک مرادی، شاهین توکلی، دوس سانتوس (ماشینسازی) از داور کارت زرد دریافت کردند.
فولاد خوزستان در این بازی با ترکیب: شهابالدین گردان، مجتبی نجاریان (۷۹- صالح حردانی)، عارف آقاسی، موسی کولیبالی، وحید حیدریه، احمد عبداللهزاده (۴۶- محمد آبشک)، زبیر نیکنفس (۷۹- سینا زامهران)، محمد قاسمینژاد (۶۴- امیرحسین باقرپور)، فرشاد احمدزاده، عباس بوعذار (۴۶- صابر حردانی) و لوسیانو پری را و هدایت جواد نکونام به میدان رفت.
ماشینسازی تبریز نیز در این بازی با ترکیب: حامد لک، فردین عابدینی، دوس سانتوس، محمد قادری، مسیح زاهدی، شاهین ثاقبی، شاهین توکلی، فرید بهزادی کریمی (۶۶- قائم اسلامیخواه)، اتابک زارعی (۵+۹۰- علی آلکثیر)، بابک مرادی و میلاد نوری و هدایت احد شیخلاری در برابر حریف صفآرایی کرد.
تیم فولاد خوزستان پس از پیروزی روحیهبخش مقابل استقلال تهران با سه تغییر در ترکیب اصلی برابر ماشینسازی تبریز به میدان رفت و در اندیشه کسب سه امتیاز این بازی بود تا در قافله تیمهای مدعی کسب سهمیه آسیایی باقی بماند. تیم میانه جدولی ماشینسازی هم بعد از دوری چهارماهه از مسابقات به اهواز سفر کرده بود تا از این بازی امتیاز بگیرد.
بازی هنوز جا نیفتاده بود که تیم ماشینسازی روی غفلت مدافعان فولاد خوزستان توسط بابک مرادی به گل رسید. گل دقیقه ۴ تیم میهمان باعث شد تا فولادیها به خود بیایند و پس از انتقال بازی به زمین تیم حریف در دقیقه ۱۶ با ضربه فرشاد احمدزاده کار را به تساوی بکشانند.
فولاد خوزستان نیمه دوم را با انجام دو تعویض آغاز کرد و با سرعت دادن به بازی به دنبال رسیدن به گل برتری در این بازی خانگی بود که این اتفاق در دقیقه ۶۶ رخ داد و لوسیانو پری را به زیبایی دروازه ماشینسازی را گشود.
فولادیها پس از این گل به اداره جریان بازی و کنترل حملات تیم ماشینسازی پرداختند اما در دقیقه ۸۹ شهابالدین گردان با دریافت دو کارت زرد متوالی از بازی اخراج شد و با توجه به اینکه فولادیها ۵ تعویض انجام داده بودند، لوسیانو پری را مهاجم برزیلی فولاد در دقایق وقت تلف شده بهعنوان دروازهبان این تیم انجام وظیفه کرد.
تیم فولاد خوزستان با کسب برتری در این مسابقه ۳۹ امتیازی شد، در رده سوم جدول ردهبندی لیگ برتر قرار گرفت و بیش از پیش به کسب سهمیه آسیایی امیدوارتر شد.
* فولاد خوزستان با سه تغییر در ترکیب اصلی نسبت به بازی با استقلال تهران وارد میدان شد. مجتبی نجاریان، عباس بوعذار و زبیر نیکنفس جایگزین صالح حردانی، محمد آبشک و حسن بیت سعید شدند.
* ایوب والی و فرزاد جعفری به دلیل مصدومیت و آیاندا پاتوسی هافبک آفریقایی تیم فولاد خوزستان در این دیدار غایب بودند.
* عزیز معبودی کاپیتان تیم ماشینسازی به دلیل مثبت شدن تست کرونا در این مسابقه غایب بود. محمد سهرابی نژاد هم به خاطر پارگی رباط صلیبی این بازی را از دست داد.
* حامد لک که سابقه بازی در فولاد خوزستان را داشته است، قبل از بازی از کادر فنی این تیم رخصت گرفت.
* صدای ضبط شده هواداران تیم فولاد خوزستان از بلندگوهای ورزشگاه پخش میشد.
* داور مسابقه به دلیل گرمای هوا قانون وقفه خنک کردن بازیکنان را در دقیقه ۳۰ هر نیمه به اجرا گذاشت.
* احد شیخلاری سرمربی تیم ماشینسازی به دلیل اعتراض به قضاوت داور مسابقه کارت زرد گرفت.
* اخراج شهابالدین گردان با اعتراض نیمکت تیم فولاد خوزستان همراه شد.
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