به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی با ابراز تأثر عمیق از وقوع حادثه تلخ و دلخراش انفجار و آتش‌سوزی در مرکز درمانی سینا اطهر تهران که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعدادی از بیماران و کادر درمانی این مرکز شد، از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست هر چه سریع‌تر نسبت به بررسی دقیق و کارشناسانه علت وقوع این حادثه اقدام کرده و اهتمام ویژه برای رسیدگی به مصدومین و خانواده‌های داغ‌دیده و تسکین آلام آنان داشته باشند.

متن پیام تسلیت حجت‌الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

وقوع حادثه تلخ و دلخراش انفجار و آتش‌سوزی در مرکز درمانی سینا اطهر تهران که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعدادی از بیماران و کادر درمانی این مرکز گردید، موجب اندوه و تأثر عمیق شد.

ضروری است دستگاه‌های ذی‌ربط هر چه سریع‌تر نسبت به بررسی دقیق و کارشناسانه علت وقوع این حادثه اقدام کرده و اهتمام ویژه برای رسیدگی به مصدومین و خانواده‌های داغ‌دیده و تسکین آلام آنان داشته باشند. امیدواریم با اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم، هرگز شاهد تکرار چنین حوادث غم‌انگیزی در کشور نباشیم.

اینجانب ضمن ابراز همدردی، مصیبت وارده را به خانواده‌های محترم جان‌باختگان تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای عزیزان از دست رفته رحمت و مغفرت الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر و برای مجروحان شفای عاجل مسألت دارم.