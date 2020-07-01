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۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۴

روحانی:

دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به بررسی دقیق حادثه «سینا اطهر» اقدام کنند

دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به بررسی دقیق حادثه «سینا اطهر» اقدام کنند

رئیس‌جمهور گفت: دستگاه‌های ذی‌ربط هر چه سریع‌تر نسبت به بررسی دقیق و کارشناسانه علت وقوع حادثه مرکز درمانی سینا اطهر اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی با ابراز تأثر عمیق از وقوع حادثه تلخ و دلخراش انفجار و آتش‌سوزی در مرکز درمانی سینا اطهر تهران که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعدادی از بیماران و کادر درمانی این مرکز شد، از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست هر چه سریع‌تر نسبت به بررسی دقیق و کارشناسانه علت وقوع این حادثه اقدام کرده و اهتمام ویژه برای رسیدگی به مصدومین و خانواده‌های داغ‌دیده و تسکین آلام آنان داشته باشند.

متن پیام تسلیت حجت‌الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

وقوع حادثه تلخ و دلخراش انفجار و آتش‌سوزی در مرکز درمانی سینا اطهر تهران که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعدادی از بیماران و کادر درمانی این مرکز گردید، موجب اندوه و تأثر عمیق شد.

ضروری است دستگاه‌های ذی‌ربط هر چه سریع‌تر نسبت به بررسی دقیق و کارشناسانه علت وقوع این حادثه اقدام کرده و اهتمام ویژه برای رسیدگی به مصدومین و خانواده‌های داغ‌دیده و تسکین آلام آنان داشته باشند. امیدواریم با اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم، هرگز شاهد تکرار چنین حوادث غم‌انگیزی در کشور نباشیم.

اینجانب ضمن ابراز همدردی، مصیبت وارده را به خانواده‌های محترم جان‌باختگان تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای عزیزان از دست رفته رحمت و مغفرت الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر و برای مجروحان شفای عاجل مسألت دارم.

کد مطلب 4962966

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