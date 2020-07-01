به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاستجمهوری، حجتالاسلام حسن روحانی با ابراز تأثر عمیق از وقوع حادثه تلخ و دلخراش انفجار و آتشسوزی در مرکز درمانی سینا اطهر تهران که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعدادی از بیماران و کادر درمانی این مرکز شد، از دستگاههای ذیربط خواست هر چه سریعتر نسبت به بررسی دقیق و کارشناسانه علت وقوع این حادثه اقدام کرده و اهتمام ویژه برای رسیدگی به مصدومین و خانوادههای داغدیده و تسکین آلام آنان داشته باشند.
متن پیام تسلیت حجتالاسلام حسن روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
وقوع حادثه تلخ و دلخراش انفجار و آتشسوزی در مرکز درمانی سینا اطهر تهران که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعدادی از بیماران و کادر درمانی این مرکز گردید، موجب اندوه و تأثر عمیق شد.
ضروری است دستگاههای ذیربط هر چه سریعتر نسبت به بررسی دقیق و کارشناسانه علت وقوع این حادثه اقدام کرده و اهتمام ویژه برای رسیدگی به مصدومین و خانوادههای داغدیده و تسکین آلام آنان داشته باشند. امیدواریم با اعمال تدابیر و نظارتهای لازم، هرگز شاهد تکرار چنین حوادث غمانگیزی در کشور نباشیم.
اینجانب ضمن ابراز همدردی، مصیبت وارده را به خانوادههای محترم جانباختگان تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای عزیزان از دست رفته رحمت و مغفرت الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر و برای مجروحان شفای عاجل مسألت دارم.
نظر شما