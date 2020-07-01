به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام روح الله حریزاوی، معاون راهبری استان‌ها و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی در نشست مدیران کل استانی این سازمان ضمن اشاره به بیانیه گام دوم عنوان کرد: روح بیانیه گام دوم جوان‌گرایی است و جوانان مانند جوانان نسل اول انقلاب باید مسئولیت‌پذیر باشند.

وی افزود: حضور جوانان به چند عنصر نیاز دارد که اولین عنصر شناسایی عناصر در صحنه است؛ دومین عنصر این است که حرکت آن‌ها جهت‌گیری داشته باشد؛ عنصر سوم عامل امید بخشی وجود داشته باشد و چهارمین عنصر راهکارهای عملی در هر برهه است.

حریزاوی تصریح کرد: تمام این اقدامات بر عهده حلقه‌های میانی است؛ این اقدامات به عهده مجموعه‌هایی از خود ملت است و اکنون نخبگان در این زمینه کم نیستند.

وی یادآور شد: ما در مدارس عنصر فعال و تاثیرگذاری به نام معلم داریم که در بعضی از اوقات این عنصر مهم را حذف می‌کنیم.

معاون راهبری استان‌ها و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی به نقش معلم در تبلیغ دینی اشاره و تاکید کرد: روح اندیشه شبکه همکاران این است که از تمام عناصر استفاده کنیم.

وی در پایان سخنان خود به همایش گام دوم تبلیغ اشاره و خاطرنشان کرد: زحماتی که مدیران کل استان‌ها برای برگزاری همایش گام دوم تبلیغ در استان ها کشیدند، آورده‌های خوبی برای سازمان تبلیغات اسلامی به همراه داشته است.