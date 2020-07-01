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۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۲۷

مدیرعامل آب و فاضلاب بوشهر:

۴۳ درصد شبکه آبرسانی بوشهر فرسوده است

۴۳ درصد شبکه آبرسانی بوشهر فرسوده است

بوشهر - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: ۴۳ درصد شبکه آبرسانی بوشهر فرسوده است و نیاز به بازسازی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید حمزه‌پور صبح چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت آب در استان بوشهر اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی حوزه آب در استان بوشهر وابستگی به استان‌های دیگر است.

وی از برنامه‌ریزی برای تأمین آب شرب استان بوشهر از طریق شیرین‌سازی آب دریا به میزان ۱۵۰ هزار مترمربع در روز خبر داد و بیان کرد: دو طرح آبشیرین‌کن در استان در مدار بهره‌برداری است و چند طرح مهم دیگر در دست اجرا است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر بیان کرد: یک آبشیرین‌کن در بوشهر روزانه ۲۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب آب شیرین تولید می‌کند و طرح آبشیرین‌کن ۳۵ هزار مترمکعبی نیز تا پایان سال جاری تکمیل می‌شود.

وی از قطع بیش از دو هزار انشعاب خانه‌باغ در استان بوشهر طی ۱۰ روز گذشته اشاره کرد و ادامه داد: برای قطع سه هزار انشعاب غیرمجاز دیگر نیاز به همکاری و تعامل دیگر دستگاه‌ها داریم.

حمزه‌پور با اشاره به اینکه شهر بوشهر دارای ۶۱۹ کیلومتر شبکه آبرسانی است، تصریح کرد: ۲۷۰ کیلومتر از این شبکه‌ها فرسوده است و باید بازسازی شود.

کد مطلب 4963196

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