ارز کشور نباید صرف واردات محصولات کشاورزی غیرضرور شود

حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه، اظهار داشت: ما در حوزه زراعت و همچنین دام و طیور می‌توانیم بسیاری از محصولات خود را به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه صادر کنیم اما صادرات محصولات کشاورزی ما کاملاً به هم ریخته است و نظم جامع و کاملی ندارد که باید اصلاح شود.

وی بیان کرد: از سوی دیگر در حوزه کشت‌های استراتژیک مثل گندم به خودکفایی رسیده‌ایم اما بهره‌وری از این حوزه‌ها به حداقل ممکن رسیده است و ما نتوانستیم از خودکفایی ایران در این عرصه‌ها حداکثر استفاده را ببریم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: لازم است مجلس، در حوزه کشاورزی سندی تهیه کند تا اولویت‌های صادرات و واردات محصولات کشاورزی به صورت دقیق تعیین شود.

آزادی خواه بیان کرد: متأسفانه ارزی که سرمایه اصلی پولی و بانکی کشور است، برای واردات برخی از محصولات کشاورزی هزینه می‌شود که در داخل هم می‌توانیم آن را تولید کنیم و بسیاری از اوقات تبدیل به رانت می‌شود که باید مانع این کار شویم.

وی تاکید کرد: این در حالی است که ما باید محصولات استراتژیکی را که امکان تولید آن در کشور وجود ندارد، احصا کنیم و صرفاً واردات روی این محصولات متمرکز شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در همه بخش‌هایی از کشور که آب، خاک و اقلیم پاسخگوی تولیدات داخلی است، باید برنامه ریزی مدونی برای تولید محصولات کشاورزی صورت گیرد تا هم اشتغال فراگیر شود و هم ما در این عرصه‌ها مستقل شویم و به خودکفایی برسیم.