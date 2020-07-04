  1. سیاست
  2. مجلس
۱۴ تیر ۱۳۹۹، ۸:۵۸

آزادی‌خواه در گفتگو با مهر:

ارز کشور نباید صرف واردات محصولات کشاورزی غیرضرور شود

ارز کشور نباید صرف واردات محصولات کشاورزی غیرضرور شود

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: گاهی اوقات ارز کشور برای واردات برخی از محصولات کشاورزی هزینه می‌شود که در داخل هم می‌توانیم آن را تولید کنیم.

حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه، اظهار داشت: ما در حوزه زراعت و همچنین دام و طیور می‌توانیم بسیاری از محصولات خود را به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه صادر کنیم اما صادرات محصولات کشاورزی ما کاملاً به هم ریخته است و نظم جامع و کاملی ندارد که باید اصلاح شود.

وی بیان کرد: از سوی دیگر در حوزه کشت‌های استراتژیک مثل گندم به خودکفایی رسیده‌ایم اما بهره‌وری از این حوزه‌ها به حداقل ممکن رسیده است و ما نتوانستیم از خودکفایی ایران در این عرصه‌ها حداکثر استفاده را ببریم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: لازم است مجلس، در حوزه کشاورزی سندی تهیه کند تا اولویت‌های صادرات و واردات محصولات کشاورزی به صورت دقیق تعیین شود.

آزادی خواه بیان کرد: متأسفانه ارزی که سرمایه اصلی پولی و بانکی کشور است، برای واردات برخی از محصولات کشاورزی هزینه می‌شود که در داخل هم می‌توانیم آن را تولید کنیم و بسیاری از اوقات تبدیل به رانت می‌شود که باید مانع این کار شویم.

وی تاکید کرد: این در حالی است که ما باید محصولات استراتژیکی را که امکان تولید آن در کشور وجود ندارد، احصا کنیم و صرفاً واردات روی این محصولات متمرکز شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در همه بخش‌هایی از کشور که آب، خاک و اقلیم پاسخگوی تولیدات داخلی است، باید برنامه ریزی مدونی برای تولید محصولات کشاورزی صورت گیرد تا هم اشتغال فراگیر شود و هم ما در این عرصه‌ها مستقل شویم و به خودکفایی برسیم.

کد مطلب 4963391
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها