مجوز استخدام ۳۰۰۰ پرستار صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت در نامهای به سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع اعتبار جذب و بهکارگیری ۳۰۰۰ نفر نیروی پرستاری، پزشکی و پیراپزشکی با اولویت کارکنان قراردادی و شرکتی شاغل در کادر درمان را ابلاغ کرد.
در نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: بدینوسیله به استحضار میرساند با استناد به توضیحات ذیل جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و ماده (۱۸) ضوابط اجرایی آن و با توجه به امکان تأمین اعتبار مورد نیاز، جذب و بکارگیری ۳۰۰۰ نفر نیروی پرستاری پزشکی و پیراپزشکی (با اولویت پرستار) و با اولویت نیروهای قراردادی و شرکتی شاغل در کادر درمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع میباشد.
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