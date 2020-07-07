مجوز استخدام ۳۰۰۰ پرستار صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت در نامه‌ای به سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع اعتبار جذب و به‌کارگیری ۳۰۰۰ نفر نیروی پرستاری، پزشکی و پیراپزشکی با اولویت کارکنان قراردادی و شرکتی شاغل در کادر درمان را ابلاغ کرد.

در نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: بدینوسیله به استحضار می‌رساند با استناد به توضیحات ذیل جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و ماده (۱۸) ضوابط اجرایی آن و با توجه به امکان تأمین اعتبار مورد نیاز، جذب و بکارگیری ۳۰۰۰ نفر نیروی پرستاری پزشکی و پیراپزشکی (با اولویت پرستار) و با اولویت نیروهای قراردادی و شرکتی شاغل در کادر درمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع می‌باشد.