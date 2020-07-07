علی نژاد: رفع تعلیق جودو لاینحل نیست/ شهادت دهندگان خائن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون جودو از ساعت ۱۰ صبح امروز به ریاست مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک آغاز شد.

در ابتدای جلسه آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو ضمن تشریح فعالیت های انجام شده این فدراسیون در بخش هایی آموزشی، پرداخت حقوق قهرمانان و قهرمانی را ارایه نمود.

وی همچنین گزارشی از روند پرونده جودو ایران در دادگاه CAS برای اطلاع اعضای مجمع بیان و از وزارت ورزش خواستار حمایت بیشتر شد.

رئیس فدراسیون جودو ادامه داد: سالن شهید افراسیابی به عنوان یک پایگاه مهم آموزشی بود که روزانه ۴۰۰ تا ۹۰۰ نفر در کلاس های آن حضور داشتند که از جودو گرفته شد در توافقی که با شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی داشتیم قرار شد سالن شماره دو خانه کشتی در اختیار ما قرار گیرد که انجام نشده است. امیدواریم سالنی برای تاسیس خانه جودو در اختیار ما برای گسترش برنامه های آموزشی قرار گیرد.

طاهریان نماینده کمیته ملی المپیک در صحبت های خود در مجمع امروز، خواستار اعتبار بیشتر به بخش بانوان شد و اظهار داشت: بخش های مالی در جودو به صورت تفکیک در مورد بانوان و آقایان ارائه شده و با شناختی که از جودو و میراسماعیلی دارم می دانم اهمیت خاصی به جودو بانوان داده است. امیدوارم برای استان‌هایی که در این بخش اهتمام بیشتری دارند، اعتبار ویژه در نظر گرفته شود.

محمد درخشان رئیس سابق فدراسیون جودو در مجمع سالیانه این فدراسیون حضور داشت.

در ادامه مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش گفت: فدراسیون جودو در سال ۹۸ فراز و نشیب زیادی داشت و در مقطعی مرکز توجه شد. در نهایت فدراسیون تعلیق شد که اتفاق مبارکی نبود ولی وقتی به یک آرمان پایبند هستیم باید بر اساس آن عمل کنیم. طبیعی است که ورزشکاران ما بر اساس دیدگاه های خود، رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسند. این به افکار و اندیشه های مردم ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی بر می گردد و فقط مختص ما نیست.

علی نژاد افزود: امیدواریم با تدابیری که اتخاذ می شود، این مشکل را حل کنیم. وزارت ورزش و کمیته المپیک پشتیبان فدراسیون جودو هستند. ما سیاست واحد داریم و بر اساس آن پیش می رویم. توانستیم این تهدید را تبدیل به فرصت ساختن یک نسل جدید کنیم تا آینده جودو ایران را بسازند. در بخش بزرگسالان دو، سه قهرمان نداشتیم که بتوانند در مسابقات جهانی و المپیک روی سکو بروند. این برای جودو ایران مطلوب نیست و باید تعداد ورزشکاران مدال آور بیشتر شود.

وی گفت: جودو نزدیک به ۵۱ هزار بیمه شده دارد که نسبت به سال ۹۷ دو برابر شده است. جودو جهش رشدی داشته و فرصت جدیدی است که مسئولان فدراسیون تهدید را به فرصت کرده اند. مطمئنم اگر روی نسل جدید با دانش خوب مربیان ایرانی کار کنیم، بعد از رفع تعلیق با قدرت بیشتر در جودو دنیا ظاهر می شویم. یکی از اتفاقاتی که ما را امیدوار کرد، مدال آوری ملی پوش بانوان ما بود. وقتی ظرفیت فنی دختران ما طوری است که در آسیا خودشان را نشان بدهند، فدراسیون جهانی هم متقاعد می شود فضا را برای آنها باز کند. این بعد از رفع تعلیق می تواند به عنوان یکی از اهداف بین الملل فدراسیون جودو باشد.

معاون وزیر ورزش و جوانان یادآور شد: حل مشکل تعلیق فدراسیون جودو سخت است اما لاینحل نیست. فدراسیون جهانی نمی تواند چشمش را روی جودو ایران ببندد. جودو ایران هم جمعیت دارد، هم قدمت و هم کیفیت. بنابراین قابل چشم پوش نیست. باتوجه به اینکه جودو المپیکی است و در بازی های آسیایی می تواند مدال بگیرد، مورد توجه وزارت ورزش است. همه باید کمک کنیم میراسماعیلی موفق باشد. جوانگرایی یکی از موضوعاتی است که در بحث ورزش و در دولت تدبیر و امید به آن توجه شده است.

علی نژاد گفت: آینده را روشن می بینم. اگر همدلی و وحدت جامعه جودو تداوم یابد روزهای بهتری را شاهد خواهیم بود. عدم وحدت باعث زمین خوردن می شود. این برای ما بد است که چند ایرانی بخواهند علیه فدراسیون خودمان شهادت بدهند. این چیز مطلوبی نیست. یک ایرانی با هر عقیده ای نباید علیه کشورش شهادت بدهد. بعضی ها شهادت می دهند بعضی ها گِرا. هر دو بد است. اینها خیانت به کشور است. همه باید در یک جبهه باشیم. زمین خوردن ایکس و ایگرگ مطرح نیست. بحث جودو مطرح است.