فیلم میلیاردی باید روی پرده اکران شود/ سینماآنلاین سود مالی دارد؟

مسعود اطیابی تهیه‌کننده و کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قرار بود فیلم سینمایی «تگزاس ۳» در خارج از کشور ساخته شود، گفت: «تگزاس ۳» قرار بود در برزیل ساخته شود که به دلیل شیوع بیماری کرونا امکان این کار وجود ندارد، به همین دلیل منتظر هستیم شرایط مناسب شود تا بتوانیم راهی برای ساخت این فیلم پیدا کنیم.

وی درباره دیگر آثار سینمایی‌اش هم توضیح داد: ۲ فیلم سینمایی «انفرادی» و «دینامیت» را آماده اکران دارم که متاسفانه شرایط فعلی شرایط مناسبی برای نمایش این فیلم‌ها نیست و برای اکران هم منتظر بهبود شرایط هستیم.

این کارگردان سینما تاکید کرد: البته برای «دینامیت» فعلاً منتظر هستیم تا پروانه نمایش صادر شود تا بعد ببینیم می‌توان این فیلم را اکران کرد یا خیر.

وی با اشاره به اینکه این روزها برخی از فیلم‌ها اکران آنلاین می‌شوند، توضیح داد: «انفرادی» و «دینامیت» هیچکدام مناسب اکران اینترنتی نیستند و باید در سینماها روی پرده بروند. البته با توجه به اینکه ایام محرم و صفر هم نزدیک هستند نمایش فیلم‌ها محدودتر خواهد شد و به احتمال بسیار این فیلم‌ها بعد از پایان محرم و صفر روی پرده سینما بروند.

اطیابی گفت: معتقد هستم با توجه به اینکه پتانسیل اکران آنلاین در کشور ایجاد شده است، باید فیلم‌هایی مناسب این نوع از اکران ساخته شود تا بتوان از این ظرفیت نهایت استفاده را کرد، مانند دوره‌ای که تلویزیون برنامه خوبی برای تولید تله‌فیلم‌ها اجرا کرده بود و مردم نیز از آن استقبال می‌کردند.

وی توضیح داد: ساخت فیلم و سریال برای اکران‌های آنلاین می‌تواند مخاطبان بسیاری را برای این نوع از اکران ایجاد کند و در کنار آن باعث اشتغال‌زایی در سینمای ایران نیز می‌شود.

این کارگردان سینما بیان کرد: معتقدم ساخت فیلم‌های کمدی مخصوص اکران آنلاین نیز می‌تواند موفقیت‌های خوبی در برداشته باشد.

اطیابی در پایان گفت: نباید فراموش کرد که فیلم‌هایی که چند میلیارد هزینه تولیدشان می‌شود، در اکران آنلاین نمی‌توانند بازگشت سرمایه داشته باشند به همین دلیل این فیلم‌ها باید در سینماها نمایش داده شود.