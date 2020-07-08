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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۰:۰۷

دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی:

تغییر رشته کنکوری فرزندان هیات علمی ممنوع شد

تغییر رشته کنکوری فرزندان هیات علمی ممنوع شد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: به موجب توافق و مصوبه اخیر وزرای علوم و بهداشت، فرزندان اعضای هیات علمی نمی توانند رشته تحصیلی خود را تغییر دهند.

سعید رضا عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بررسی سهمیه فرزندان اعضای هیأت علمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بحثی که در این خصوص وجود دارد این است که اساساً این سهمیه محسوب نمی‌شود، دوستان تلقی به سهمیه می‌کنند.

وی ادامه داد: وزرای علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اخیراً درباره مصوباتی توافق کردند که یکی از این مصوبات مربوط به امتیاز اعضای هیأت علمی در کنکور است.

وی افزود: اگر فردی در دانشگاهی در یک رشته‌ای قبول شود دیگر نمی‌تواند رشته تحصیلی خود را تغییر دهد از این رو با مصوبه جدید، فرزندان اعضای هیأت علمی نیز که قبل از این، تسهیلاتی در این زمینه داشتند، دیگر نمی‌توانند رشته تحصیلی خود را به دلیل اینکه فرزند اعضای هیأت علمی هستند، تغییر دهند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: نکته دوم این است که فرزندان اعضای هیأت علمی از ظرفیت قبول شدگان نمی‌توانند استفاده کنند. این ظرفیت ظرفیتی است که اشباع شده است.

وی یادآورشد: جابه جایی فرزندان اعضای هیأت علمی سهمیه تلقی نمی‌شود، عنوان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این خصوص نقل و انتقال فرزندان اساتید است. برای این نقل و انتقال هم باید ۸۵ درصد نمره احراز شود و اگر احراز شد، می‌توانند نقل و انتقال پیدا کنند بدون اینکه بخواهند یک صندلی از ظرفیت کنکور را پر کنند. البته تغییر این هم، موضوع بحث است چون هنوزجمع بندی نشده است.

امکان تغییر سهمیه بومی گزینی در کنکور

وی درباره اصلاح ۱۹ سهمیه کنکور و اینکه آیا این امکان وجود دارد این سهمیه‌ها تا کنکور امسال اصلاح شود، افزود: خیلی بعید به نظر می‌رسد آن بخشی از سهمیه‌ها که مربوط به مجلس است بتواند به نتیجه برسد، اما آن بخشی که مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی است در بخش بومی گزینی ممکن است تغییراتی کند.

کد مطلب 4969297
زهرا سیفی

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    نظرات

    • IR ۰۹:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      7 4
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      #تعویق کنکور نه تنها کنکوربه تعویق انداخته نشد بلکه ساعت آن راهم کم کردید لطفاً کنکور به تعویق بی افتد چون امکان رعایت تمام موارد بهداشتی نیست خیلی ها باید از روستا به شهر بیان
    • AE ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      11 2
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      اون هایی که سال ۹۴ ۹۵ الکی رفتند رشته بهتر نشستند چی ؟ واقعا حقشان نبود چون پدر و مادر هیات علمی داشتند رشته تغییر کرد خدایی باید برگردانند به همون رشته ای که قبول شدند
    • ازاده IR ۱۲:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      5 2
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      اگر ظرفیت خالی وجود داره با همون قبولی های واقعی پر کنید اگر ظرفیتی وجود نداره نقل و انتقال هم تو این حجم وسیع معنی نداره
    • ازاده IR ۱۲:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      3 3
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      تفاوت تو کنکوری میلیمتری هستش با یک نمره اختلاف فرد ۵۰۰ نفر جابه جا میشه رتبش حالا ببینید ۸۵ و یا حتی ۹۰ درصد آخرین فرد قبولی تا حد رتبه فرد رو جا به جا میکنه یهو مثلا از برق شهرستان میاره رو برق شریف
    • ازاده IR ۱۲:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      4 3
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      امتیازی که به آورنده مدال نقره المپیاد میدن حدود ۸۵ درصد آخرین فرد قبولی هست ینی فرزندان هیات علمی لابد مدال برنز آوردن یا نقره که مشابه و یا نزدیک به همون امتیاز رو دارن
    • ازاده IR ۱۲:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      5 4
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      حالا اسمش سهمیه باشه یا امتیاز یا نقل و انتقال ماهیتا فرق ندارن با هم.
    • IR ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      0 1
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      .......
    • احمدرضا IR ۱۴:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      6 6
      پاسخ
      امیدواریم باحذف سهمیه ها ظلم بزرگی که تاکنون گریبانگیر دانش آموزان شده برطرف شود فرزندان هیات علمی نباید حتی سرسوزنی امتیاز بیشتر ازدیگران داشته باشند.
    • IR ۱۸:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      6 1
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      تسهیلات برای انتقال و تغییر رشته بر اساس مصوبه تبعیض آمیز شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده. شورا باید مصوبه خودش رو لغو کنه تا ریشه این تبعیض از بین بره. با کلمات بازی نکنید
    • IR ۱۴:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
      0 0
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      حذف تغییر رشته فرزندان هیات علمی و اجرای آن از امسال خلاف قانون است و نقض کننده قانون شورای سنجش است که تاکید دارد، هر نوع تغییری در نحوه پذیرش و تسهیلات و سهمیه باید یکسال قبل اطلاع رسانی شود.

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