تغییر رشته کنکوری فرزندان هیات علمی ممنوع شد

سعید رضا عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بررسی سهمیه فرزندان اعضای هیأت علمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بحثی که در این خصوص وجود دارد این است که اساساً این سهمیه محسوب نمیشود، دوستان تلقی به سهمیه میکنند.
وی ادامه داد: وزرای علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اخیراً درباره مصوباتی توافق کردند که یکی از این مصوبات مربوط به امتیاز اعضای هیأت علمی در کنکور است.
وی افزود: اگر فردی در دانشگاهی در یک رشتهای قبول شود دیگر نمیتواند رشته تحصیلی خود را تغییر دهد از این رو با مصوبه جدید، فرزندان اعضای هیأت علمی نیز که قبل از این، تسهیلاتی در این زمینه داشتند، دیگر نمیتوانند رشته تحصیلی خود را به دلیل اینکه فرزند اعضای هیأت علمی هستند، تغییر دهند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: نکته دوم این است که فرزندان اعضای هیأت علمی از ظرفیت قبول شدگان نمیتوانند استفاده کنند. این ظرفیت ظرفیتی است که اشباع شده است.
وی یادآورشد: جابه جایی فرزندان اعضای هیأت علمی سهمیه تلقی نمیشود، عنوان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این خصوص نقل و انتقال فرزندان اساتید است. برای این نقل و انتقال هم باید ۸۵ درصد نمره احراز شود و اگر احراز شد، میتوانند نقل و انتقال پیدا کنند بدون اینکه بخواهند یک صندلی از ظرفیت کنکور را پر کنند. البته تغییر این هم، موضوع بحث است چون هنوزجمع بندی نشده است.
امکان تغییر سهمیه بومی گزینی در کنکور
وی درباره اصلاح ۱۹ سهمیه کنکور و اینکه آیا این امکان وجود دارد این سهمیهها تا کنکور امسال اصلاح شود، افزود: خیلی بعید به نظر میرسد آن بخشی از سهمیهها که مربوط به مجلس است بتواند به نتیجه برسد، اما آن بخشی که مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی است در بخش بومی گزینی ممکن است تغییراتی کند.
نظر شما