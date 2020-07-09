افتتاح سه طرح صنعتی از موادغذایی تا قطعات خودرو در استان اصفهان

ایرج موفق در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح طرح‌های منتخب صنعتی با حضور معاون طرح و برنامه وزارت صمت در استان اصفهان اظهار داشت: امروز (پنج شنبه) نوزدهم تیرماه، با حضور دکتر سعید زرندی و هیأت همراه، تعدادی از طرح‌های صنعتی استان اصفهان به بهره برداری رسید.

وی افزود: قرار است در نشست تخصصی با حضور معاون طرح و برنامه وزرات صنعت، معدن و تجارت، مشکلات طرح‌های منتخب استان اصفهان در خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان بررسی شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اعلام اینکه امروز، طرح شرکت شهدینه آران هشت بهشت، با اعتبار بالغ بر ۵۴۰ میلیارد تومان و اشتغال زایی ۳۰۰ نفر توسط ریاست جمهوری به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح می‌شود، تصریح کرد: این شرکت از جمله طرح‌های ملی استان اصفهان است که سال ۱۳۸۹ تأسیس و در جهت تولید محصولات اصلی فروکتوز، شربت فروکتوز، محصولات جانبی گلوتن، روغن و مکمل خوراک دام تولیدی از ذرت با دستگاه‌های به روز دنیا در شهرک صنعتی مورچه خورت احداث شده و امروز به بهره برداری رسید.

وی افزود: پس از آن در شهرک صنعتی مورچه خورت از دو فاز جدید شرکت کیسه طلایی زاینده رود که در تولید کیسه‌های پلی پروپیلین فعال هستند به اعتبار دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

موفق از افتتاح دیگر با حضور معاون طرح و برنامه وزارت صمت در استان اصفهان خبر داد و افزود: امروز از جدیدترین تولیدات قطعات خودروسازی که برای نخستین بار در کشور تولید می‌شود رونمایی شد.