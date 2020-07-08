ثروت های نامشروع افراد را به بیت المال یا صاحبان آن برمی گردانیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در برنامه بدون توقف با بیان اینکه یکی از مسائلی که جزو اهداف مهم نظام ماست، این است که کسانی که ثروتی را به طریق نامشروع کسب می‌کنند، آنرا به بیت المال یا صاحب آن برگردانیم، گفت: اگر ثروتی توسط فردی به صورت نامشروع کسب شد، قابل تحمل نیست. یکی از وظایف قوه قضائیه این است که با افرادی که ثروتی را به صورت غیر مشروع به دست آورده‌اند، برخورد کند که این نیازمند کمک دولت، مجلس و مردم است.

وی در ادامه افزود: در سند تحول قوه قضائیه زمینه‌های ثروت اندوزی ناحق بررسی شده است. ما زمینه‌های ایجاد ثروت‌های نامشروع را شناسایی و راهکارهایش را پیش‌بینی کردیم و برنامه‌ریزی آن انجام شد؛ اما تحقق این برنامه نیازمند کمک مجلس، دولت و مردم است و اگر این مشارکت محقق شود، می‌توانیم یک گام بلند برداریم.

معاون اول قوه قضائیه افزود: یکی از منشاء‌های ثروت اندوزی افراد استفاده از منابع طبیعی و زمین‌هایی است که با زد و بند یا سوءاستفاده بدست آورده اند. مثلاً فردی ۱۰۰ هکتار زمین را با این بهانه که بخواهد در آن کار دامداری و یا موارد اینچنینی انجام دهد، می‌گیرد؛ اما بعد از ۱۵ سال هنوز این کار را انجام نداده و با تفکیک زمین‌ها صاحب ثروت‌های فراوانی شده است.

حجت‌الاسلام اژه‌ای در ادامه، برخی تسهیلات بانکی را از دیگر مواردی دانست که باعث ثروت اندوزی می‌شود و تاکید کرد: با کمک دولت و مجلس می‌توان این موضوع را پیگیری کرد. ما در سند تحول دو موضوع مهم را مورد توجه قرار دادیم: یکی اینکه جلوی این افراد را بگیریم و دیگر اینکه با افرادی که در سازمان‌های مربوطه یا وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی و یا سازمان اراضی به صورت سهل انگارانه یا بر اساس رشوه و یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی باعث فساد شدند، برخورد قاطع و شدیدتری کنیم.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه فردی برای تسهیلات بانکی به عنوان مثال وام ازدواج با هزار مشکل مواجه می‌شود، گفت: اما برخی افراد هزار میلیارد وام می‌گیرند، اما هفت خانی را که آن فرد برای گرفتن وام ازدواج در پیش دارد، طی نمی‌کنند. بانک‌ها باید در این باره اعتبارسنجی کنند. متأسفانه آن فرد به جای اینکه اشتغال ایجاد کند، برج سازی می‌کند یا بازار سکه و ارز را دچار التهاب می‌کند. این موضوع از دو منظر باید مورد توجه قرار گیرد؛ یکی اینکه از اشتغال جلوگیری کرده و دیگر اینکه بازار ارز را دچار مشکل کرده است.