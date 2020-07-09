اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از اول مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری، با اشاره به مصوبه امروز دولت مبنی بر واگذاری معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی، افزود: این مصوبه با تاکید بر این بود که سازمان تامین اجتماعی دوباره به سمت بنگاه داری نرود.

وی ادامه داد: با واگذاری این سهام به سازمان تامین اجتماعی بابت تادیه دیون دولت، این امکان برای این سازمان فراهم می شود تا متناسب سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد.

سالاری اضافه کرد: متناسب سازی به این مفهوم است که غیر از افزایش سنواتی که در ابتدای سال داشتیم و در خرداد اعمال کردیم, متناسب با میزان دریافتی فعلی افراد بازنشسته و سنوات خدمتشان افزایش دوباره حقوق داشته باشیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به اینکه بازنشستگان این سازمان حدود سه و نیم میلیون نفر هستند, گفت: با اجرایی شدن این موضوع، پرداخت حقوق ماهانه مستمری بگیران این سازمان از ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان اضافه خواهد شد.

سالاری افزود: تصمیم نخست ما این بود که این موضوع را از اول شهریور اجرا کنیم اما در جلسه ای که داشتیم مقرر شد از اول مرداد اعمال شود.