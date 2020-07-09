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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۹:۴۳

سالاری خبر داد؛

اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از اول مرداد

اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از اول مرداد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از اول مرداد اعمال می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری، با اشاره به مصوبه امروز دولت مبنی بر واگذاری معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی، افزود: این مصوبه با تاکید بر این بود که سازمان تامین اجتماعی دوباره به سمت بنگاه داری نرود.

وی ادامه داد: با واگذاری این سهام به سازمان تامین اجتماعی بابت تادیه دیون دولت، این امکان برای این سازمان فراهم می شود تا متناسب سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد.

سالاری اضافه کرد: متناسب سازی به این مفهوم است که غیر از افزایش سنواتی که در ابتدای سال داشتیم و در خرداد اعمال کردیم, متناسب با میزان دریافتی فعلی افراد بازنشسته و سنوات خدمتشان افزایش دوباره حقوق داشته باشیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به اینکه بازنشستگان این سازمان حدود سه و نیم میلیون نفر هستند, گفت: با اجرایی شدن این موضوع، پرداخت حقوق ماهانه مستمری بگیران این سازمان از ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان اضافه خواهد شد.

سالاری افزود: تصمیم نخست ما این بود که این موضوع را از اول شهریور اجرا کنیم اما در جلسه ای که داشتیم مقرر شد از اول مرداد اعمال شود.

کد مطلب 4969659

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    نظرات

    • IR ۱۰:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      9 0
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      تا ببینیم ...
    • IR ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      8 4
      پاسخ
      الان ما ۱۵۰۰میگرفتیم ۴۰۰تومن اومدروش با این افزایش دوباره حقوق ما چقدمیشه؟
    • محمد IR ۱۲:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      5 2
      پاسخ
      باز میگن از ۴۰۰ تا ۸۰۰ وامونده رو ۲۸۰۰ کنین دیگه ، ای بابا ، ای باباااا
    • م.ب IR ۱۳:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      8 2
      پاسخ
      به حداقل حقوق بگیران 800 و یا بیشتر اضافه کنید که در سختی زندگی می کنند
    • ناشناس RO ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      2 0
      پاسخ
      ان شاءالله زیاد شه دیگه مردیم
    • ابراهیم احمدی IR ۱۶:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      4 1
      پاسخ
      خدا خیر بده به همه کسانی که کمک کردند برای همسان سازی خشنودی خدا بالاترین ارزش ها است
    • سهیل IR ۱۷:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      1 0
      پاسخ
      خدا خیر دنیا و اخرت بده به کسانی که این اضافه حقوق را مصوب کردن خدا کنه اجرا بشه شاید بتونیم سرمون رو جلوی زن و بچه هام بالا ببریم و کمی از شرمندگیشون در بیاییم
    • میرسلیم IR ۱۳:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      1 1
      پاسخ
      تشکر میکنم ازانها که تلاش کردن همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعی بالاخره صورت بگیره خدا رو شکر
    • جمال IR ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
      2 2
      پاسخ
      باسلام.قانون مدیریت ازبنیان غلط واشتباه است.دلایل.زمان بازنشستگی هزینه خانواده بالاست یاابتدااستخدام یاموقع استخدام؟قطعاموقع بازنشستگی.هزینه دانشگاه هزینه بیکاری اولادهزینه های ازدواج اولاد
    • فرهاد پناهی آزاد IR ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
      2 1
      پاسخ
      با تشکر از روسای کانون سراسر کشور و وزیر کار و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی.مدیران گذشته با تاخیر یازده ساله همسانسازي حقوق و تبعیض در یکسان سازی شاغلین و بازنشستگان ظلم و فساد بزرگی را رقم زدند.
    • حمید رضا هویدا IR ۰۱:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      5 2
      پاسخ
      در مورد سایر سطوح چه تصمیمی گرفته شده.من با مدرک فوق لیسانس تقریبا به اندازه یه حداقل حقوق میگیرم
    • ابوالفضل نوروزی IR ۱۶:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      5 0
      پاسخ
      همسان سازی باید حقوق شاغلین و بازنشسته هم رده و هم گروه برابر باشد
    • IR ۱۴:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      6 1
      پاسخ
      در مورد بازمانده متوفی این همسان سازی چطوره؟سال قبل یک و ششصد میگرفتیم
    • IR ۰۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
      5 1
      پاسخ
      اینقدربازی ندیدهمه رو....
    • ناشناس IR ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
      3 4
      پاسخ
      ما باید از دکتر سالاری رئیس سازمان تأمین اجتماعی و دکتر شریعتمداری وزیر رفاه تقدیر و تشکر کنیم
    • علیرصا مصداقی RO ۱۳:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
      4 0
      پاسخ
      دروغ در ذات آنهاست امروز دوم مرداداست وهیچ اتفاقیی نیفتاده.
    • اکبر IR ۰۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
      0 2
      پاسخ
      تشکراز همه کسانی که حتی یک قدم در این راه برداشتن ووووو
    • IR ۲۲:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
      1 0
      پاسخ
      سلام. سنوات. خدمت 10 و 15 سال. با 25 سال. کم را کم و کسی که 25 سال پرداخت خیلی حقش. کم است
    • عباس IR ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
      3 0
      پاسخ
      سلام این افزایش اصلا عادلانه نبوده و نیست ۱۰ سال خدمت با ۳۰ سال الی ۳۵ سال کل هم ۴۰۰ تومان اختلاف حقوق دارن این کجاش عادلانه هست
    • جعفر IR ۲۱:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
      1 1
      پاسخ
      جناب اقای سالاری کلیه بازنشستگان کشوری ولشکری ازاول فروردین ۹۹ افزایش حقوق راکامل دریافت کردندپس تکلیف این چهارماه اول سال تامین اجتمایی چه خواهدشد چراعقب افتاده این قشرضعیف محاسبه نشده.چرا تبعیض؟؟؟؟
    • IR ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
      2 1
      پاسخ
      چرا بازنشسته معدن در همسان سازی وکل حساب کردن محاسبه دریافتی اینقدر کم کارگران معدن من به نحوه محاسبه حقوق دریافتی که تامین اجتماعی حساب کرده تاجایی که تونستنکم در همسانسازی هم کم جواب مرا وامثال منو
    • مهراب IR ۱۵:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
      1 0
      پاسخ
      سالها حق قشر مستضعف وکارگر خورده شده.وحالا هم که باید حق میدادید با کلاه شرعی دوباره حق خیلی ها را پایمال کردید.خدا لغنت کنه بانیان این کار را.
    • IR ۰۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
      1 0
      پاسخ
      سلام یه سوال دارم چرا فقط ۳۲۰هزار تومن افزایش دادید ما بازنشستگان تامین اجتماعی چه فرقی با کشوری ها داریم بعد تو این گرونی با افزایش ۳۲۰تومن کدام یک از مشکلاتمون رو حل کنیم
    • IR ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
      0 0
      پاسخ
      اول مردادتمام شد ما که افزایش حقوق ندیدیم
    • غفار گلچین IR ۱۸:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
      1 0
      پاسخ
      سلام بنده درسوم اردیبهشت 99 با 27 سال سابقه چرا برای من همانند سازی نشده و حقوق من دو میلیون و هشتاد هزار تومن ریختن لطفا توضیح دهید
    • سیدجعفرکاظمی IR ۲۱:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
      1 0
      پاسخ
      آیااین 600تا800هزارتومان که میگوئید درست است یا 90% افزایش که وزیر میگوید؟
    • N IR ۰۸:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      آقای سالاری وآقای وزیر هم این حقوق میگرفتن عالی بود با توجه به اینکه خیلی خیلی در حال حاضر خدمت در رفاه وآسایش بودن وهستند نسبت به قشر زحمت کش تامین اجتماعی ومستمر بگیران که خدمت کردند وخدمت می‌کنند عالی بود حقوقشان باید یکسان می‌بود
    • ناشناس IR ۱۷:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      باسلام تو را بخدا اقای سالاری ول بکن این بازنشستها را تو همسان سازی سختی کار تو را یه ملت شناخت بچسب به حقوق نجومیت گور پدر بازنشستها کم مردم را بزار سر کار بلاخره روزی هم میرسه که از اریکه قدرت بکشنت پایین میز به کسی وفا نمیکنه بترس از روزی که پیشگاه خداوند باید جواب گو باشی به خاطر حق ضایع کردن خو
    • عزیزنادری IR ۰۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      تعجب میکنم چرا به صورت سفاف اضافه حقوقهارواعلام نمیکنندـ؟

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