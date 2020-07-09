گزارش مکتوب بیمارستان های ناایمن تهران کجا ارسال شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم جان بابایی، در خصوص اظهار نظر برخی از مسئولین شهری مبنی بر مشاهده بیمارستان های فاقد ایمنی در تهران، اظهار داشت: اگر مسئولان شهری در تهران موارد فاقد ایمنی از بیمارستان های تهران را دیده اند، چرا تاکنون رسما و به صورت مکتوب به ما گزارش نداده اند. می گویند که آتش نشانی مواردی را بررسی کرده، چرا به وزارت بهداشت این موارد، اعلام نشده است، اگر اعلام شده به کدام حوزه معرفی شده است.

وی افزود: دو سه روز پیش در جلسه ای که در مجلس شورای اسلامی داشتیم، در مورد حادثه مرکز درمانی که دچار حریق شده بود، بحث و تبادل نظر شد و همکاران ما در آتش نشانی گفتند که قبل از حادثه، مشکلات و ایرادات را بیان کرده بودند و این ایرادات را برای وزارت کار فرستاده بودیم. هر جایی که کارگر آنجا کار می کند به نوعی با وزارت کار در ارتباط است.

معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: وزارت بهداشت بر اساس استعلام هایی که از سازمان های مختلف می گیرد، مجوز فعالیت مراکز درمانی را صادر می کند. وزارت بهداشت قانونا بر فرآیند ارائه خدمات، نظارت دارد و در مورد مرکزی که اخیرا در تهران دچار حریق شده، مواردی از تخلفات پزشکی و حرفه ای و فعالیت افراد بدون مجوز را مشاهده و مستندات آن را به مراجع مختلف از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور و تهران ارائه کرده است.

جان بابایی تصریح کرد: وزارت بهداشت مسئول نظارت بر فرآیندهای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است، مثلا اینکه آیا بیماران به درستی خدمت می گیرند و آیا ارائه دهندگان خدمت به درستی کار می کند یا خیر. اما در مورد بنا و ساختمان، مسئول فنی در مراکز درمانی فعالیت دارد و مکلف است که استعلام ها را از همه مراکز و مراجع قانونی از جمله اداره استاندارد، شهرداری، آتش نشانی و وزارت کار بگیرد و اگر این استعلام ها اخذ نشده باشد، می توانیم پروانه آن مرکز را ابطال کنیم. حال سوال اینجاست که اگر به مراکز متخلف تذکر داده شده، چرا رسما به وزارت بهداشت اعلام نکرده اند.

وی یادآور شد: فیزیک یک ساختمان و یا وجود کپسول های اکسیژن در مراکز درمانی مربوط به حوزه های مختلف از جمله سازمان استاندارد، آتش نشانی و شهرداری است که باید گواهی های مربوطه را به مراکز درمانی بدهند و مسئولان این حوزه ها باید ببینند که آخرین ارزیابی آنها مربوط به چه زمانی بوده و به چه مرجعی گزارش ها ارائه شده است.