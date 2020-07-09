افتتاح ۵۹۰۰ میلیارد تومان پروژه پیشران صنعتی و معدنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در مراسم بهره برداری از طرح‌های ملی وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب پویش «تولید، تداوم امید» در استان سیستان و بلوچستان و شهر ایرانشهر، گفت: امروز ایستگاه پنجم پویش «تولید، تداوم امید» است که در قالب بهره برداری از ۲۰۰ طرح بزرگ پیشران صنعتی و معدنی از میان ۴ هزار طرح دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد انتخاب شده‌اند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در این ۵ هفته که از عمر پویش «تولید، تداوم امید» گذشته است، ۲۵ طرح بزرگ صنعتی و معدنی به ارزش ۱,۳۰۰ میلیارد تومان و با ایجاد اشتغالزایی ۳ هزار نفری به بهره برداری رسیده است.

وی تصریح کرد: امروز شش طرح بزرگ صنعتی و معدنی در سه استان کشور در ایستگاه پنجم این پویش به بهره‌برداری خواهد رسید که در قالب آن، دو طرح بزرگ معدنی در استان فارس با هدف تولید ۳.۵ میلیون تن گندله آهن و ۱.۸ میلیون تن آهن اسفنجی با فرمان رئیس جمهور و حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهره‌برداری می‌رسد.

به گفته مدرس خیابانی، ۲۲ خردادماه، اولین هفته از پویش «تولید، تداوم امید» اعلام کردم که در طول فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم، مجموع تولید شمش فولادی به دو برابر رسیده است که این طرح‌ها بر اساس این هدف، برای تکمیل کل زنجیره تولید فولاد در کشور طراحی شده‌اند.

وی اظهار داشت: تولید کنسانتره آهن از ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم به دوبرابر رسیده، ضمن اینکه در حلقه بعدی نیز تولید گندله آهن به دو برابر و تولید آهن اسفنجی نزدیک به دو برابر شده است؛ بنابراین با اجرای این دو طرح در استان فارس، مجموع ظرفیت تولید گندله آهن به حدود ۵۶ میلیون تن رسیده است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در ادامه این پویش در ایستگاه پنجم، طرح صنعتی دیگری به نام شهدینه آران هشت بهشت در استان اصفهان به فرمان ریاست جمهور و با حضور معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهره برداری می‌رسد که با سرمایه گذاری بالغ بر ۵۴۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۳۰۰ نفر طراحی شده است.

وی با اشاره به پتانسیل‌های بی نظیر استان پهناور سیستان و بلوچستان و شهرستان ایرانشهر برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای اظهار داشت: در نقطه‌ای که هم اکنون برای افتتاح طرح‌های هفته پنجم پوش «تولید، تداوم امید» ایستاده‌ام، در استان پهناور سیستان و بلوچستان از سال گذشته برنامه‌های ویژه‌ای برای توسعه سواحل مکران و پاسخگویی به مطالبه به حق ایشان و مردم منطقه، تدارک دیده شده که بر این اساس، طرح ریسندگی بافت بلوچ که از سال ۹۴ بعد از سالیان طولانی راه‌اندازی اما به دلیل آتش سوزی متوقف شده بود، به بهره‌برداری می‌رسد که این طرح اجرایی و عملیات بهره‌برداری از آن آغاز شده است.

مدرس خیابانی گفت: امروز فاز اول ریسندگی بافت بلوچ به عنوان یکی از پروژه‌های مورد تاکید مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری، با ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به بهره برداری خواهد رسید و در عین حال، استفاده و تکمیل حلقه کشت پنبه نیز که از سال ۵۳ به دلیل آفت متوقف شده بود، نیز با کسب مجوز از وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهار داشت: در مرحله دوم اجرای طرح نیز، در صدد هستیم که با حمایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و با همکاری بخش خصوصی، واحد بافندگی را راه اندازی کرده و به این ترتیب، زنجیره را به سمت حلقه آخر که رنگرزی، چاپ و تولید محصولات صنایع نساجی و پوشاک هست را در ایرانشهر شکل دهیم که امیدوارم با سرعت، این کار را پیش برده و تا پایان دولت دوازدهم، فاز دوم بافت بلوچ که بافندگی است را با اشتغالزایی ۳۰۰ نفری پیش بریم.

به گفته مدرس خیابانی، همزمان تولید انواع قوطی کنسرو به میزان ۸ هزار تن در سال به منظور تولید ماهی تن در دستور کار قرار دادیم.

وی اظهار داشت: از سال قبل با دستور رئیس جمهور برای توسعه سواحل مکران و توجه ویژه به بندر چابهار، یک عزم جدی برای راه اندازی این کارخانه شکل گرفته و امروز میزان پهلوگیری کشتی در بندر چابهار دو برابر شده و با کمال خرسندی در سه ماهه ۹۹ بیش از ۱۰۰ هزار تن بیش از کل سال ۹۸ در این بندر کالا تخلیه شده است.

مدرس خیابانی همچنین با بیان اینکه لجستیک در بندر چابهار با سرعت در حال گسترش است، گفت: ۲۰۰ هزار تن انبارهای طریق القدس نیز در کنار طرح ایجاد مخازن روغن در بندر چابهار، امروز با فرمان رئیس جمهور به بهره‌برداری می‌رسد که بر این اساس، شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز، ۱۰۰ هزار تن مخازن جدید ایجاد خواهد کرد.

وی اظهار داشت: در ادامه توسعه ریل نیز در این استان در دستور کار قرار دارد؛ این در حالی است که بندر چابهار سومین بندر لجستیکی کشور است.