پیشنهاد تعطیلی در شهرهای قرمز/ مازندران مهیای میزبانی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان پیش ازظهر پنجشنبه در جلسه ستاد کرونا آمل با اشاره به آخرین جلسه ستاد کرونای در مازندران به تحلیل وضعیت شهرهای قرمز در شهرهای آمل، بابل، بهشهر و نوشهر از نظر کرونا پرداخت و با اشاره به محیط‌های بسته به عنوان مهمترین فاکتور برای گسترش کرونا تاکید کرد: به هر شکلی باید از تجمع افراد در محیط‌های بسته، مسقف و کوچک جلوگیری کرد.

به گفته استاندار مازندران، این استان در دو هفته اخیر شرایط متفاوتی را تجربه کرده است. در طی ۱۰ روز اخیر همه شاخص‌ها از جمله میزان ابتلاء، تعداد مراجعان به مراکز بهداشتی و درمانی، آمار مراجعان سرپایی، موارد تست مثبت و بستری در بخش‌های عادی و ویژه با افزایش روبرو بوده است.

حسین زادگان، شرایط شهرستان آمل را از نظر بیماری کرونا ناپایدار، سخت و شکننده تلقی کرد و با اشاره به اینکه با سیر جدیدی از بیماری روبرو خواهیم بود، گفت: در روزهای اخیر علاوه بر افزایش تعداد مراجعان بیمارستانی شاهد تنوع گسترده‌تر علائم بیماری مراجعان هستیم.

فرمانده ستاد مقابله با کرونای مازندران، با بیان اینکه در کنار درخواست تعطیلی برای شهرهای قرمز، پیشنهاد شده تا محدودیت‌های مشابه نیز در شهرهای همجوار که وضعیت نارنجی اعمال شود، افزود: شهرداری آمل نیز همانند گذشته با تمامی امکانات و ظرفیت خود هر روز ایستگاه‌های تاکسی، اتوبوس و ناوگان حمل ونقل را برای ضدعفونی و گندزدایی سطح شهر اقدام کند.

حسین زادگان همچنین به فرمانده سپاه ناحیه شهرستان آمل توصیه کرد، خواست با توان نیروهای بسیجی محلات و روستاها و همکاری گروه‌های مردمی در تولید ماسک و مواد ضدعفونی دست وسطوح پای کار بیایند.

وی با اشاره به اینکه بیمارستان‌های آمل به لحاظ قرارگرفتن در میان شهرهای مرکز استان، به بیماران ارجاعی شهرهای همجوار نیز خدمات درمانی ارائه می‌کند، به رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران دستور داد تا تمهیدات لازم برای افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی برای حجم بالای بیماران کرونایی پیش بینی کند و همزمان برخی عمل‌های غیرضرور را به چند هفته تأخیر بیندازد.

درخواست برای لغو سفر به مازندران

استاندار مازندران، با بیان اینکه با توجه به شرایط فعلی و شیوع بالای کرونا، شهرهای استان اصلاً شرایط پذیرایی مسافران مناطق مختلف کشور را ندارد، تصریح کرد: البته امکان بستن کامل جاده‌های ارتباطی به مازندران با توجه به چرخه و حیاط اقتصادی وجود ندارد، اما برخی محدودیت‌های گذشته در جاده‌های استان اعمال خواهد شد.



تاکید بر ایجاد یک راهبرد جامع برای حساسیت زایی مجدد آحاد شهروندی



حسین زادگان، در بخش دیگری، تغییر الگوی رفتاری در شهرهای مازندران به دلیل مزمن و فرسایشی بودن ماهیت بیماری و تا حدی کمرنگ شدن شیوه نامه‌های بهداشتی دانست که می‌تواند زنگ خطر قابل توجهی باشد و تاکید کرد: هدف ما ایجاد یک راهبرد جامع برای حساسیت زایی مجدد آحاد شهروندی است.

استاندار مازندران، با تاکید بر ضرورت بازنگری در اعمال محدودیت‌ها گفت: با توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی طراحی الگوهای مداخله‌ای و محدود شونده به نحوی باید باشد که به وضعیت اقتصادی متعارف تا حد امکان آسیب وارد نشود.

وی مهمترین فاکتور برای گسترش کرونا را محیط‌های بسته خواند و افزود: به هر شکلی باید از تجمع افراد در محیط‌های بسته، مسقف و کوچک بدون داشتن تهویه مناسب و نیز برپایی مراسم عروسی در تالار، باغ و حتی در منزل که باعث تجمع افراد می‌شود تحت هر شرایطی باید جلوگیری کرد.