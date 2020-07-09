وضعیت بحرانی ۱۶ بیمار مبتلا کرونا در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار بیماری کرونا در استان در نوزدهمین روز تیرماه سال ۹۹ عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۱۶ نفر با علائم بالینی مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی استان مراجعه داشته‌اند و ۱۹ بیمار با علائم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته علاوه بر موارد سرپایی، تست ۹ مراجعه کننده بیمارستانی با علائم بالینی مشکوک به بیماری کووید ۱۹ که در مراکز درمانی بستری شده بودند مثبت قطعی اعلام شد.

وی گفت: هم اکنون ۶۹ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۵۳ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات هستند.

وی بیان کرد: خوشبختانه طی ۲۴ ساعت گذشته، مورد فوتی جدید ناشی از ابتلاء به بیماری نوپدید کووید ۱۹ در استان گزارش نشده است و مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری همان ۵۹ نفر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: هم اکنون ۱۶ بیمار با شرایط بحرانی و حال عمومی نسبتاً بد در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند.