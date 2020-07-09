آژیر «قرمز» کرونا به صدا در آمد/ بازگشت محدودیت ها

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سخنگوی وزارت بهداشت، تعداد استانهایی که در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند، نسبت به شبانه روز گذشته تغییری نکرده است. اما، آمار فوتیها دوباره رکورد زد و به ۲۲۱ مورد در شبانه روز رسید.
همانند روزهای گذشته استانهای خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجانهای غربی و شرقی و خراسان رضوی در وضعیت «قرمز» قرار دارند.
در همین حال، استانهای تهران، اصفهان، مازندران، گلستان، البرز، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، همدان و اردبیل نیز در وضعیت «هشدار» قرار دارند.
با توجه به روند رو به افزایش موارد ابتلاء و فوتیهای کرونا در کشور، موضوع قرنطینه و ایجاد محدودیتهای شغلی و…، دوباره شدت گرفته است. به طوری که در استان البرز، محدودیتها برای یک هفته دیگر تمدید شده است. ضمن اینکه در سایر استانهای قرمز کرونایی، محدودیتها تشدید شده است. در تهران نیز، شهرداری تصمیم گرفت برای ۱۰ روز، مجموعههای ورزشی خودش را تعطیل اعلام کند.
این در حالی است که قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، نسبت به روند افزایشی موارد ابتلاء و مرگ و میر کرونایی در سه هفته اخیر ابراز نگرانی کرد و گفت: در حالی که در اردیبهشت ۹۹ تعداد مبتلایان به کرونا در سطح کشور به حداقل رسید، اما اکنون مراجعات سرپایی و بستری و بیماران بدحال افزایش چشمگیری دارد.
وی افزود: توجه داشته باشیم که ما باید با کرونا زندگی کنیم و مردم کسب و کارشان را همراه با رعایت فاصلهگذاری فیزیکی، اجتماعی و استفاده از ماسک ادامه دهند و در این راستا یکی از برنامههای وزارت بهداشت برخورد با افراد خاطی در زمینه عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی به ویژه در ادارات و مراکز تجاری و رفاهی است.
طبق نظرسنجی ستاد مبارزه با کرونا در تهران، ۱۳.۷ درصد مردم در صورت اجرای طرح ترافیک اعلام کردند از مترو، ۱۸ درصد از تاکسیهای آنلاین و آژانسها و ۷.۸ درصد نیز از اتوبوس استفاده میکنند.
بر همین اساس، ۴۴.۷ درصد مردم برای رفتن به محل کار و ۲۵.۲ به دلیل خرید کردن از منزل خارج میشوند. ضمن اینکه ۶۲ درصد مردم معتقد بودند که فاصلهگذاری اجتماعی در متروها بسیار کم رعایت میشود.
علی رضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، با بیان اینکه از ۸ تیر آمار مراجعه به مراکز درمانی در تهران در حال تغییر است، گفت: موارد ابتلاء به کرونا و تعداد بستریها در بیمارستانها و بخشهای ICU در حال افزایش و تعداد ترخیصیها رو به کاهش است.
عواقب خستگی کادر بهداشتی و درمانی
افزایش مجدد آمار کرونا در کشور، علاوه بر اینکه با مشکلات عدیده ای همراه است، یک خطر دیگر نیز به دنبال دارد و آن، خسته شدن تیمهای بهداشتی و درمانی است که در جنگ با این بیماری، تلاش میکنند. مدافعان سلامت که در یک دوره به خوبی توانستند در مقابل این بیماری بایستند و مبارزه کنند، حالا بار دیگر و با شیوع مجدد بیماری، دوباره باید از خواب و استراحت خود بزنند و در میدان رزم با کرونا ایستادگی کنند. اما، توان این نیروها نیز تحلیل میرود و خودشان نیز در معرض آسیبهای این ویروس قرار دارند.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، با بیان اینکه بیش از ۴ ماه است که مدافعان سلامت در حال تلاش شبانه روزی هستند، گفت: راند دوم بررسیها نشان میدهد تعداد زیادی از همکاران ما مجدداً در معرض ابتلاء قرار گرفتند. عددی که ما از چهار دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی و بقیه الله دریافت کردیم نشان دهنده آن است که تا کنون ۴۴۰۰ نفر از پرسنل بهداشتی درمانی دانشگاهها در تهران مبتلا شدهاند.
زالی افزود: تنها در روز چهارشنبه ۱۸ تیر ۹۹، ۲۵۰ نفر از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران مرخصی استعلاجی گرفتهاند. لذا، در آینده نزدیک در معرض خطر جدی کاهش نیروی انسانی که تجربه خوبی هم در ماههای اخیر پیدا کردند، خواهیم بود. بنابراین جایگزینی نیروی انسانی و به خصوص جذب نیروی پرستار، نیروهای تخصصی در حوزه بهداشت به خصوص بهداشت محیط و بهداشت حرفهای لازم است.
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