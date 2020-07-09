به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا که به صورت فوق العاده در استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: گزارش‌های دریافتی حاکی است که آمار مبتلایان و فوت شدگان ناشی از ویروس کرونا در استان قزوین رو به افزایش است و در آستانه خطر و قرمز شدن وضعیت استان هستیم.

وی اضافه کرد: امروز در کشور ۲۲۱ نفر بر اثر کرونا فوت کردند که به طور میانگین هر ۶ دقیقه یک نفر جان خود را در اثر این ویروس از دست می‌دهند که وضعیت نگران کننده است.

حبیبی یادآور شد: به دلیل بی احتیاطی و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی متأسفانه آتش ویروس کرونا در استان قزوین در حال شعله ور شدن است و اگر بسرعت و کنترل بیشتر، نظارت و برنامه ریزی و اعمال محدودیت نتوانیم روند افزایشی ابتلاء را متوقف کنیم در وضعیت قرمز قرار خواهیم گرفت.

وی اظهار داشت: تأمین سلامت مردم مهمترین دغدغه ما در استان است تا شرایط استان به حالت موج اول بازنگردد و زحمات انجام شد هدر نرود.

تالارها، بازار و شبکه حمل و نقل عمومی کنترل می‌شود

حبیبی اضافه کرد: بازار، مجتمع‌های تجاری، تالارها و شبکه حمل و نقل عمومی مهمترین مکان‌هایی هستند که ویروس را منتقل می‌کنند و باید بر این مراکز نظارت بیشتری صورت گیرد.

وی بیان کرد: در شبکه حمل و نقل و تاکسیرانی باید از ماسک استفاده شود و رانندگان تاکسی حداکثر باید سه نفر در خودرو سوار کنند و ورود نفر چهارم ممنوع است و از مردم انتظار داریم خودشان این موارد را رعایت کنند.

حبیبی گفت: تالارهای پذیرایی که شهروندان به مراسم دعوت می‌شوند حتماً از رفتن خودداری کنند و با تبریک تلفنی و هدیه دادن به صورت الکترونیک انجام وظیفه کنند و به سلامت خود و دیگران اهمیت دهند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین یادآور شد: تالارهای پذیرایی نیازمند نظارت و کنترل بیشتر است و دستگاه قضائی آماده برخورد با متخلفان است و ما نیز در موضوع سلامت مردم هیچ اغماض و کوتاهی را نمی‌پذیریم و از مدیران انتظار داریم در این زمینه سخت گیر و قاطع باشند.

وی اضافه کرد: کسبه و بازار و اصناف هم باید بشدت کنترل شود و فرمانداران در جلسات شهرستانی پیگیر مسائل باشند و از دهیاران و بخشداران هم انتظار داریم جدی تر عمل کنند.

بیمارستان‌های دولتی آماده پذیرش باشند

حبیبی با اشاره به روند افزایشی ابتلاء به کرونا گفت: با به صدا درآمدن آژیر خطر روند صعودی بیماری از امروز باید بیمارستان‌های دولتی آماده پذیرش بیماران کرونایی باشند و چون بیمارستان بوعلی در حال تکمیل ظرفیت است باید برای شرایط سخت‌تر آماده شویم.

وی اظهار داشت: فرمانداران اختیار دارند هر کاری که با محدودیت آن کرونا مهار می‌شود صورت دهند و ضد عفونی مساجد هم مستمر و بیشتر شود.

حبیبی گفت: بازدید دوره‌ای از واحدهای صنعتی، اعلام لیست بیماران کرونا به ادارات و کارخانه‌ها برای پیشگیری از ورود افراد مبتلا به محیط‌های کاری، تاکید به خرید ماسک و مواد ضدعفونی در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها برای فصل بازگشایی از کارهایی است که باید در اولویت قرار گیرد.

وی اضافه کرد: ویروس کرونا تعارف بردار نیست و تا کرکره واحدهای سهل انگار پایین کشیده نشده و راننده متخلف متوقف نشود نمی‌توان این بیماری را کنترل کرد و مردم هم امروز انتظار دارند با متخلفان برخورد جدی تری شود.

جانشین ستاد مقابله با بیماری کرونا در استان قزوین تصریح کرد: فعالیت تالارها و نماز جمعه دوباره بررسی می‌شود زیرا امروز وضعیت در شهرهای تاکستان و قزوین نارنجی است و باید تصمیم گیری کنیم و به نظر می‌رسد در شرایط کنونی برگزاری نماز جمعه به صلاح نیست.

وی اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی لازم است نیاز خود را در زمینه ماسک و مواد ضدعفونی اعلام کند تا در زمان مناسب تهیه شود و رعایت پروتکل‌های بهداشتی هم در ادارات جدی گرفته شود.

حبیبی در خصوص توزیع اعتبارات ویژه آسیب دیدگان ناشی از کرونا اظهار داشت: بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی لازم است نسبت به جذب تسهیلات حمایتی دولت اقدام کنند تا سهمیه ۷۳۱ میلیارد تومانی برگشت نخورد.

وی بیان کرد: در فرصت باقیمانده همه دستگاه‌ها برای ارائه فهرست کسانی که شرایط دریافت تسهیلات را دارند اقدام کنند تا این فرصت از دست نرود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: از مجموع ۷۳۱ میلیارد تومان سهم استان تاکنون فقط ۴۳۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده و اگر زمان را از دست بدهیم این تسهیلات در اختیار استان‌های دیگر قرار خواهد گرفت.

