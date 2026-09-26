به گزارش خبرنگار مهر، نخستوزیر رژیم کودککش رژیم صهیونیستی روز گذشته برای سخنرانی پشت تریبون سازمان ملل قرار گرفت اما با آغاز سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل، تعداد زیادی از هیئتهای نمایندگی کشورها، سالن را ترک کردند.
اعتراض به سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل و ترک سالن توسط نمایندگان کشورهای مختلف با واکنش گستردهای همراه شده است. هنرمندان کاریکاتوریست نیز ساکت نبودند و تحقیر نتانیاهو را سوژه اثر خود قرار دادند.
کارلوس لطوف نیز اثر جدید خود را با موضوع پوشاندن جنایات رژیم صهیونسیتی توسط ترامپ ترسیم کرده است که عکس کنار خبر اثر اوست.
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