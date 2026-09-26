به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حسین الموسوی معاون رسانه ای دبیرکل جنبش نجبای عراق تاکید کرد: این ایران بود که به محموله های نفتی عراق اجازه داد به صورت امن از تنگه هرمز عبور کنند. آیا این تشکر عملی و قدردانی در قبال ایران است؟

وی اضافه کرد: ایران همچنان به تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه های عراق ادامه می دهد و دست یاری این کشور همچنان به سوی عراق دراز شده است. این ایران بود که مرزهای خود را برای تجارت با عراق و انبارهای سلاحش را برای دفاع از این کشور باز کرد.

الموسوی تصریح کرد: این تصمیم باعث می شود عراق متحمل ضربات مادی و معنوی گسترده در سطوح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شود. این تسلیم شدن بی سابقه در برابر خواست آمریکا کاملا و به وضوح نشان می دهد که واشنگتن برای عراق تصمیم می گیرد.

پیشتر نیز اکرم الکعبی دبیرکل جنبش نجبای عراق تاکید کرد که اگر مسئله توقف پروازهای ایران به عراق حل و فصل نشود فرودگاه های این کشور شاهد برگزاری تحصن برای لغو این تصمیم آمریکایی خواهد بود.

وی اضافه کرد: ما اتخاذ سیاست یک بام و دو هوا را در خصوص حاکمیت عراق و سلطه گری آمریکا بر این کشور قبول نداریم. موضع گیری گروه های سیاسی و تسلیم شدن در برابر محاصره یک ملت مسلمان از سوی جریان های جنایتکار تأسف بار است.