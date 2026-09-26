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۴ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۳

مسئول جنبش نجبا با انتقاد از بغداد: این‌گونه از ایران قدردانی می‌کنید؟

مسئول جنبش نجبا با انتقاد از بغداد: این‌گونه از ایران قدردانی می‌کنید؟

معاون رسانه ای دبیرکل جنبش نجبای عراق به شدت از توقف پروازهای ایران به این کشور انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حسین الموسوی معاون رسانه ای دبیرکل جنبش نجبای عراق تاکید کرد: این ایران بود که به محموله های نفتی عراق اجازه داد به صورت امن از تنگه هرمز عبور کنند. آیا این تشکر عملی و قدردانی در قبال ایران است؟

وی اضافه کرد: ایران همچنان به تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه های عراق ادامه می دهد و دست یاری این کشور همچنان به سوی عراق دراز شده است. این ایران بود که مرزهای خود را برای تجارت با عراق و انبارهای سلاحش را برای دفاع از این کشور باز کرد.

الموسوی تصریح کرد: این تصمیم باعث می شود عراق متحمل ضربات مادی و معنوی گسترده در سطوح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شود. این تسلیم شدن بی سابقه در برابر خواست آمریکا کاملا و به وضوح نشان می دهد که واشنگتن برای عراق تصمیم می گیرد.

پیشتر نیز اکرم الکعبی دبیرکل جنبش نجبای عراق تاکید کرد که اگر مسئله توقف پروازهای ایران به عراق حل و فصل نشود فرودگاه های این کشور شاهد برگزاری تحصن برای لغو این تصمیم آمریکایی خواهد بود.

وی اضافه کرد: ما اتخاذ سیاست یک بام و دو هوا را در خصوص حاکمیت عراق و سلطه گری آمریکا بر این کشور قبول نداریم. موضع گیری گروه های سیاسی و تسلیم شدن در برابر محاصره یک ملت مسلمان از سوی جریان های جنایتکار تأسف بار است.

کد مطلب 6958596

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