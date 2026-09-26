فرامرز آذرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله نخست نمونه‌برداری برنامه ملی پایش باقیمانده دارو، سموم، آفت‌کش‌ها و آلاینده‌ها در میگوهای پرورشی استان با هدف ارتقای سلامت عمومی، تضمین ایمنی مواد غذایی و حمایت از صادرات محصولات شیلاتی اجرا شد.

سرپرست اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی اداره کل دامپزشکی استان بوشهر، با بیان اینکه این برنامه هر سال از سوی سازمان دامپزشکی کشور به استان‌ها ابلاغ می‌شود، گفت: اجرای این طرح به پایش مستمر میگوهای پرورشی بر اساس استانداردهای کشورهای مقصد صادراتی کمک می‌کند و زمینه افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات استان را در بازارهای جهانی فراهم می‌سازد.

وی افزود: در اواخر شهریورماه، کارشناسان دامپزشکی از ۵۰ مزرعه در ۷ سایت پرورش میگو در نقاط مختلف استان، ۵۰ نمونه برداشت کردند تا در آزمایشگاه‌های تخصصی از نظر باقیمانده داروهای دامپزشکی و آلاینده‌های محیطی بررسی شوند.

به گفته آذرنگ، در مجموع مراحل اول و دوم این برنامه، ۲۵۱ نمونه از ۲۵۱ مزرعه در سراسر استان بوشهر مورد پایش قرار خواهد گرفت؛ اقدامی که نقش مهمی در حفظ سلامت مصرف‌کنندگان و تقویت جایگاه محصولات میگوی بوشهر در بازارهای بین‌المللی دارد.