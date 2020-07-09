به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ژائو لی جیان» سخنگوی وزارت خارجه چین به اقدام امروز استرالیا مبنی بر لغو پیمان استرداد مظنونین با هنگ کنگ؛ واکنش نشان داد و گفت: برای خود، حق پاسخگویی به سیاست‌های جدید کانبرا را محفوظ می‌دانیم.

این در حالی است که تصمیم کانبرا مبنی بر اعطای روادید ۵ ساله به هنگ کنگی‌هایی که برای کار یا تحصیل به استرالیا رفته‌اند نیز دولت پکن را برآشفت.

به گفته ژائو، استرالیا باید با همه عواقب اقدامات خود مواجه شود.

به گزارش مهر، استرالیا با این ادعا که قانون چینی امنیت هنگ کنگ، به سلب آزادی از مردم این منطقه منجر خواهد شد؛ پیمان استرداد مظنونین با هنگ کنگ را لغو کرد. این در حالی است که آمریکا و کانادا نیز پیشتر به همین بهانه، توافق‌های مشابه را لغو کرده بودند.

دولت پکن در راستای حراست از اصل چین واحد که این روزها از سوی آمریکا و شرکایش زیر سوال رفته، اقدام به اعمال قانون امنیتی هنگ کنگ کرد تا مانع از شدت گرفتن جریان‌های جدایی‌طلبانه منطقه شود. جالب آنکه آمریکا و متحدانی چون استرالیا در حالی از لغو قانون استرداد سخن می‌گویند که اعتراضات در هنگ کنگ از حدود یک سال پیش و در واکنش به درخواست چین مبنی بر استرداد مظنونین به دولت مرکزی پکن، شدت گرفت.