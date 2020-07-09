به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که به سوریه سفر کرده است با «بشار اسد» رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد.

بشار اسد در این دیدار از نتایج نشست‌های طرف‌های سوری و ایرانی و امضای توافقنامه های همکاری نظامی و فنی بین دو کشور که نمایانگر سطح روابط راهبردی بین سوریه و ایران و نتیجه سال‌ها فعالیت مشترک و همکاری برای مقابله با جنگ تروریستی علیه سوریه و سیاست‌های خصمانه برای هدف قرار دادن دمشق و تهران است، ابراز خرسندی کرد.

سرلشکر باقری نیز تاکید کرد: ایران به ادامه تقویت روابط بین دو کشور دوست در زمینه‌های مختلف به علت داشتن منفعت متقابل برای ملت‌های دو کشور و مصون نگه داشتن آن‌ها در برابر تلاش‌ها برای دخالت در امور آن‌ها و هدف قرار دادن استقلال آن‌ها در تصمیم گیری، اهمیت می‌دهد.