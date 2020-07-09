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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۳۶

در دیدار با بشار اسد؛

سرلشکر باقری: ایران به تقویت روابط دو کشور اهمیت می‌دهد

سرلشکر باقری: ایران به تقویت روابط دو کشور اهمیت می‌دهد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار با رئیس جمهور سوریه، گفت: ایران به ادامه تقویت روابط بین دو کشور دوست در زمینه‌های مختلف اهمیت می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که به سوریه سفر کرده است با «بشار اسد» رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد.

بشار اسد در این دیدار از نتایج نشست‌های طرف‌های سوری و ایرانی و امضای توافقنامه های همکاری نظامی و فنی بین دو کشور که نمایانگر سطح روابط راهبردی بین سوریه و ایران و نتیجه سال‌ها فعالیت مشترک و همکاری برای مقابله با جنگ تروریستی علیه سوریه و سیاست‌های خصمانه برای هدف قرار دادن دمشق و تهران است، ابراز خرسندی کرد.  

سرلشکر باقری نیز تاکید کرد: ایران به ادامه تقویت روابط بین دو کشور دوست در زمینه‌های مختلف به علت داشتن منفعت متقابل برای ملت‌های دو کشور و مصون نگه داشتن آن‌ها در برابر تلاش‌ها برای دخالت در امور آن‌ها و هدف قرار دادن استقلال آن‌ها در تصمیم گیری، اهمیت می‌دهد.

کد مطلب 4970029

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