وضعیت شهرستان البرز در بیماری کرونا به زرد تغییر یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری روز پنجشنبه در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا که به صورت فوق العاده در استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: با تشکیل ۲۳ جلسه تعداد ۱۹۰ مصوبه در ستاد کرونای شهرستان اجرا شد و توانستیم در شرایط سفید قرار گیریم.

وی افزود: با افزایش غربالگری به ۷۴ درصد روند درمان به صورت مشاوره‌ای برای ۱۱۴ هزار ارائه شد و تعداد مراجعه کننده ها نیز ۱۶۱ هزار و ۱۸۰ نفر در مراکز درمانی بود.

نصیری تصریح کرد: در شهرستان البرز ۳۳۹۶ نفر تست کرونای آنها مشکوک بود و در بازرسی از اماکن هم تلاش شد نظارت بهداشتی بیشتر شود.

وی گفت: ۱۲ هزار ۱۵۲ مورد بازرسی از اصناف و کسبه شهرستان البرز صورت گرفت ۲۵۵۹ مورد اخطار داده شد و دو دفتر پیشخوان به دلیل ازدحام جمعیت پلمب شد.

فرماندار شهرستان البرز تصریح کرد: ۴۵ درصد مبتلایان در این شهرستان خانه دار، ۳۳ درصد کارگر، دو درصد کارمند بودند و ۴۱ درصد نیز بیماری زمینه‌ای داشتند.

نصیری اظهار داشت: ۳۰ درصد مبتلایان در این شهرستان بالای ۶۰ سال سن داشتند و ۵۲ درصد مرد و ۴۸ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

وی گفت: متأسفانه به دلیل فعالیت تالارها شاهد افزایش ابتلاء به بیماری کرونا بودیم که وضعیت شهرستان البرز از سفید به زرد تبدیل شده است.

نصیری اضافه کرد: هیئت‌های مذهبی هم درصدد برگزاری مراسم دینی هستند و باید مراقبت کنیم شرایط بحرانی نشود و از فعالیت مهد کودک‌ها، تالارهای پذیرایی، شهر بازی‌ها، جلوگیری شود.

فرماندار البرز تصریح کرد: وی بیان کرد: باید فرمانداران اختیارات بیشتری در تصمیم گیری و محدود کردن فعالیت‌ها داشته باشند و با تغییر شرایط سخت گیری ها را افزایش دهند تا از وضعیت بحران خارج شویم.

