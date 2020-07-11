بررسی اختصاص ارز دولتی به واردات چادر مشکی در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، زهره لاجوردی در حاشیه نشست تشریح برنامه‌های هفته عفاف و حجاب، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص برنامه مجلس برای کاهش قیمت چادر مشکی، گفت: چادر یکی از اصلی‌ترین پوشش‌های جامعه ما است و دشواری بانوان برای یافتن پوشاک حجاب و عفاف یا گرانی محصولاتی از جمله چادر آن هم در جامعه اسلامی امری غیر قابل قبول است. مجلس در این خصوص ورود خواهد کرد و دو موضوع، بررسی کاهش قیمت این اقلام و تسهیل شرایط دسترسی به آنها را در جامعه مورد بررسی قرار خواهد داد.

وی با توضیح در خصوص این موضوعات عنوان کرد: مسئله اول بررسی امکان تخصیص ارز دولتی برای واردات چادر است و مجلس با بررسی این امر و در صورت فراهم بودن شرایط آن را عملی می‌کند. موضوع دیگر حمایت از کارخانه‌های داخلی تولید چادر مشکی تعطیل یا معلق شده برای به راه افتادن دوباره آنها است.

لاجوردی تصریح کرد: یکی از اقدامات مجلس شناسایی این کارخانه‌ها، حمایت از آنها و شناسایی عوامل دخیل در تعطیلی تولیدات داخلی چادر خواهد بود.

وی تاکید کرد: با توجه به گرانی محصولات عفاف و حجاب از جمله پارچه چادر مشکی، دولت باید در این زمینه اقدام جدی انجام دهد و مجلس و کمیسیون فرهنگی موضوع را به صورت ویژه پیگیری می‌کنند. در صورت لزوم نیز برای حمایت از تولیدکنندگان ملزومات حجاب قوانین جدیدی تصویب خواهیم کرد.