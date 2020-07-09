جزئیات سند همکاری های ۲۵ ساله ایران وچین برای مردم بیان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، آقای غلامرضا انصاری در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما اظهار داشت: به رغم همه فشارهای سیاسی، اقتصادی و تهاجمات فرهنگی برای وادار کردن ایران به روزمرگی سیاسی و اقتصادی، دولتمردان جمهوری اسلامی ایران همیشه درپی روابط تجاری و سیاسی راهبردی بوده‌اند.

معاون وزیر امور خارجه در امور اقتصادی گفت: نگاه راهبردی به شرق نشان دهنده آینده نگری به تحولات بین‌المللی است.

وی با بیان اینکه با چین روابط خوبی داشته و در پی روابط راهبردی با این کشور بوده‌ایم گفت: در دیدار رهبر چین با رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۹۴ روابط راهبردی بلندمدت مطرح شد.

انصاری با بیان اینکه برخی اظهارات درباره سند همکاری‌های راهبردی ایران و چین مسخره است افزود: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که کشورش شدیدترین تحریم‌های را حتی در زمان کرونا بر ایران تحمیل کرده است این سند را با ترکمنچای مقایسه کرده و دلسوز مردم ایران شده است.

معاون وزیر امور خارجه در امور اقتصادی گفت: چون روابط با چین جدی است و محور اصلی همکاری‌های دو کشور در سند ۲۵ ساله اقتصادی و راهبردی است طبیعی است که کشورهای غربی نگران این روابط باشند.

وی ادامه داد: مبنای روابط ایران و چین از ابتدای انقلاب اسلامی روابط اقتصادی پویا، خوب و برد برد بوده است.

معاون امور اقتصادی وزارت امور خارجه افزود: با توجه به ظرفیت‌های جغرافیایی و روابط تاریخی اقتصادی طبیعی است که به روابط با چین توجه داشته باشیم و برای روابط بلند مدت برنامه ریزی کنیم.

وی گفت: برخی حرف‌ها مانند واگذاری جزیره کیش به چینی‌ها در قالب این سند بسیار مسخره است زیرا اکنون در دنیا هیچکس با جمهوری اسلامی ایران درباره واگذاری سرزمینش صحبتی نمی‌کند.

معاون وزیر امور خارجه در امور اقتصادی گفت: پیش از انقلاب اسلامی روابط کشورها با پیشران ایدئولوژیک، نظامی یا امنیتی بود اما روابط با چین از گذشته دور روابط عمیق اقتصادی بوده است.

انصاری با بیان اینکه تنوع روابط تجاری با چین داریم افزود: در سال ۲۰۱۹ و اوج تحریم‌ها مبادلات تجاری ایران و چین به ۲۴ میلیارد دلار رسید و روابط دو طرفه در زمینه‌های کشاورزی، دانش بنیان، جهانگردی و … بسیار خوب و قابل توجه است.

معاون امور اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: اکنون در روابط اقتصادی دو کشور چرخه تولید وجود دارد و چین تنها کشوری است که به طور رسمی از ما نفت می‌خرد.

وی اضافه کرد: سیاست آمریکا و انگلیس و در کل انگلوساکسون ها تمرکز بر فشار بر ایران برای جلوگیری از رابطه ما با چین و روسیه است.

وی ادامه داد: همکاری‌های ایران و چین بسیار برجسته است و روسیه و چین در مسائل هسته‌ای از ما حمایت خوبی کرده‌اند.

وی گفت: در زمان کرونا نیز ابتدا کمک‌های ایران به چین و سپس چین به ایران چشم گیر بود و چینی‌ها ۵۰ محموله به ایران در این زمینه کمک کردند.

انصاری افزود: برای پیشبرد روابط ایران و چین مصمم هستیم.

معاون وزیر امور خارجه در امور اقتصادی گفت: کمربند راهی که چینی‌ها سال پیش آن را مطرح کردند و فعالیت‌های خوبی در این زمینه انجام داده‌اند یادآور جاده ابریشم سابق و نشان دهند موقعیت جغرافیایی راهبردی ایران است.

وی اضافه کرد: امروز دیگر غرب محور تصمیم گیری های جهان نیست و چین در عرصه بین‌المللی بروز و ظهور غیر قابل انگاری دارد.

وی افزود: همچنین جمهوری اسلامی ایران نیز بروز و ظهور استثنایی در منطقه وجهان دارد که ایجاد روابط راهبردی تنگاتنگ بین ایران وچین به نفع دوکشور است.

معاون وزیر امور خارجه در امور اقتصادی گفت: با تکمیل جزئیات سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران وچین این طرح به طور کامل برای مردم بیان می‌شود.

انصاری افزود: ایران نخستین سال اقتصاد بدون نفت را آغاز کرده که از نظر تاریخی نقطه مهمی است و مردم ایران در این زمان کشوری را که به طور رسمی از ایران نفت می‌خرد فراموش نمی‌کند و مورد تقدیر ملت ایران است.

وی اضافه کرد: ارزیابی ما از روابط با چین رابطه سازنده و در همه حوزه هاست و فقط محدود به نفت و انرژی نمی‌شود.

وی ادامه داد: در همه عرصه‌های بین‌المللی و سیاسی هماهنگی و هم فکری با طرف‌های چینی داریم.

انصاری افزود: در حوزه فرهنگی، جهانگردی، پزشکی و دانش بنیان نیز روابط بسیار خوبی با چینی‌ها داریم.

معاون وزیر امور خارجه در امور اقتصادی گفت: ایران همیشه بدلیل جایگاه جغرافیایی و سیاسی برای چینی‌ها مهم بوده است و این موجب شده بخواهند با کشورمان روابط راهبردی داشته باشند.

وی گفت: در ماه‌های آینده تحریم‌های تسلیحاتی ایران برداشته می‌شود و دشمنان ما مانند آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و نوکران آنها در منطقه می‌خواهند این اتقاق نیافتد.

وی افزود: دراینجا نقش چین که حامی برجام بوده برجسته است و آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها بشدت تلاش می‌کنند روابط ما با چین گسترش نیابد.

انصاری گفت: برای گسترش روابط با چین از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم زیرا نه آنها چشم طمع به ما دارند و نه ما به آنها و روابطمان افتخار آمیز و برد برد است.

وی اضافه کرد: در دوران سخت کرونا دوستان و پشتیبان خوبی برای یکدیگر بوده‌ایم و هرگاه نیازداشتیم یا مبادله علمی می‌خواستیم چینی‌ها پشتیبانی خوبی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در دوران پسا کرونا روابط ایران چین به ویژه در زمینه گردشگری بسیار گسترش می‌یابد افزایش می‌یابد گفت: شش بار رؤسای جمهور و هشت بار دیدار وزرای امور خارجه و دیدارهای موفق رؤسای مجلس و قوه قضائیه دو کشور نشان دهنده اراده مقامات ایران و چین برای گسترش روابط است.

حامد وفایی استاد دانشگاه تهران نیز در این برنامه گفت: شاخص‌های سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین مشارکت راهبردی و جامعیت است که نشان می‌دهد چینی‌ها در روابط با ایران رقابت نمی‌خواهند به یک حوزه محدود نمی‌شوند و خواستار روابط بلند مدت هستند.

وی افزود: حساسیت‌ها به سندی که هنوز اطلاعات کافی از آن منتشر نشده جالب است و متنی که درباره سند همکاری‌های ایران و چین دست به دست می‌شود نه مورد تائید وزارت امور خارجه ما و نه وزارت خارجه چین است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: از نظر ضمانت اجرا نیز برنامه‌های بلند مدت برنامه است و تفاهم نامه یا توافق نامه نیست.

وی ادامه داد: رابطه با چین الزامی است و اگر کشوری نتواند برای روابط بلند مدت با چین برنامه ریزی کند آینده را باخته است.

این استاد دانشگاه تهران گفت: نگاه به شرق ضرورت زمانه است اما باید در روابط خارجی بین شرق و غرب بر اساس منافع ملی تعادل برقرار کنیم.

وفایی افزود: افزون براینکه چین در فناوری‌ها پیشرفت قابل توجهی دارد، نمی‌توان بازار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفری چین را نیز نادیده گرفت.

وی اضافه کرد: روابط ایران وچین از وجود واسطه‌ها رنج می‌برد یعنی خبرهای نادرستی از ایران در چین منتشر و خبرهای نادرستی از چین در ایران پخش می‌شود که لزوم توجه به جایگاه رسانه‌های در ایران و چین را نشان می‌دهد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در چین دارای عمق راهبردی فرهنگی است و اگر روابط اقتصادی در بستر این روابط ایجاد شود بسیار موفق خواهد بود.

وفایی گفت: نخستین گام در ایجاد روابط راهبردی ایران و چین در عرصه فرهنگی است.