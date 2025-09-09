به گزارش خبرگزاری مهر، حامد وفایی، ضمن ایراد سخنرانی در کنگره بین المللی رسانه‌ها و اندیشکده‌های جنوب جهانی به تحلیل ابعاد مختلف ابتکارات مطرح شده از سوی رهبر چین برای مواجهه با بحران‌های جهانی و نقش کشورهای جنوب جهانی به ویژه جمهوری اسلامی ایران در تحقق آن پرداخت.

وی اظهار کرد: ابتکارات مطرح شده از سوی شیء جین پینگ، رهبر چین شامل ابتکار امنیت جهانی، توسعه جهانی، تمدن جهانی و ابتکار اخیر یعنی حاکمیت جهانی در گام نخست با استقبال کشورهای جنوب جهانی از جمله ایران مواجه شده که این مسئله نیاز نظام بین‌الملل به طرح ایده‌های جمعی و نوآورانه را نمایان می‌سازد.

استاد دانشگاه تهران افزود: نکته قابل توجه در خصوص این ابتکارات لزوم دستیابی به ضمانت‌های اجرایی برای تحقق آن هاست و صرف طرح چنین نگاه‌های مثبتی گره‌ای از کار فروبسته جهان امروز که در زبان چینی با عنوان «تحولات بی سابقه قرن اخیر» از آن یاد می‌شود باز نخواهد کرد.

وفایی ادامه داد: کلیدواژه‌های امنیت، توسعه، تمدن و حاکمیت که در سال‌ها و ماه‌های اخیر از جانب سران کشور چین مطرح می‌شود، در واقع عرصه‌های مهمی را مورد اشاره قرار می‌دهد که می‌توان با همکاری و ایفای نقش کشورهای مؤثر در جنوب جهانی از جمله ایران اقداماتی اساسی در خصوص آنها انجام داد.

وی همچنین گفت: اهمیت ایجاد ضمانت‌های اجرایی برای ابتکاراتی که چین در نظام بین الملل مطرح کرده را می‌توان با توجه به تحولات جاری در عرصه بین المللی و رویکردهای یکجانبه گرایانه و سیاست‌های حمایت گرایانه کشورهایی چون آمریکا، تجاوزات رژیم‌هایی چون اسرائیل و ناکارآمدی چارچوب‌های کنونی بین المللی در تحقق صلح، ثبات، توسعه و امنیت به وضوح دریافت. امروز جنایات رژیم‌هایی چون اسرائیل و حمایت صریح کشورهای غربی از آن عملاً ابتکارات چین و کلیدواژه‌های یادشده را زیر سوال برده است.

رئیس موسسه کنفسیوس دانشگاه تهران در ادامه گفت: با ذکر سه نمونه واضح و اخیر می‌توانیم این بحث را به صورت شفاف‌تر پیگیری کنیم: مورد اول جنایات رژیم اسراییل علیه مردم فلسطین است که به رغم مخالفت اغلب کشورهای جهان همچنان ادامه داشته و همه شاهدند که طی روزهای اخیراً ین رژیم بدون توجه به هر گونه چارچوب جهانی با ورود نظامی به نوار غزه پس از قلع و قمع مردم بیگناه فلسطین در حال ارتکاب چه جنایاتی است.

وی افزود: نمونه دوم تجاوز نظامی آشکار رژیم اسراییل به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور من یعنی ایران است که بی تردید تمام حضار اخبار آن را در رسانه‌ها مشاهده کرده‌اند؛ زمانی که من در خانه خودم در تهران در کنار خانواده ام صدای انفجار بمب‌های اسراییل که همسایگان ما را به قتل می‌رساند به وضوح می‌شنیدم، با خود می‌اندیشیدم که به واقع کشورهای جنوب جهانی کجایند؟ سازمان شانگهای و بریکس چگونه می‌تواند این وحشی گری را متوقف کند و سازمان ملل متحد در کجای این معادله نابرابر قرار می‌گیرد؟ ایران در این معرکه توانست با قدرت دفاعی و فداکاری سربازانش آن تجاوز را دفع کند، اما تکلیف ملت‌ها یا کشورهایی که فاقد چنین قدرتی است چه می‌شود؟

این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: نمونه سوم مسئله تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده علیه کشورهای دیگر است. این موضوعی است که بسیاری از کشورهای جنوب جهانی با آن مواجه بوده و ابعاد آن را درک کرده‌اند؛ تقریباً تمام کشورها شامل غربی و شرقی با بکارگیری ناعادلانه تحریم‌های اقتصادی مخالفت کرده‌اند اما نتیجه چه بوده؟ چین به عنوان کشوری که خود طعم تحریم‌های آمریکا را چشیده با طرح ابتکار توسعه جهانی و مقابله با یکجانبه گرایی در حال مبارزه با این روند است اما این ابتکارات اگر قرار باشد در نظام بین الملل تغییری اساسی و ملموس ایجاد کند، نیازمند ضمانت‌های اجرایی است.

وفایی با بیان ضرب المثلی چینی با این مضمون که «کننده واقعی کار کسی است که کار را محکم و دقیق به سرانجام برساند» گفت: تمام افعال منفی ذکر شده در سه نمونه بالا مورد انتقاد چین و بسیاری از کشورهای حاضر در این نشست بوده اما تا کنون عملاً راهی برای پیشگیری از فجایعی که یاد شده ارائه نشده است. در این خصوص پیشنهاد می‌شود ارائه ضمانت‌های عینی برای تحقق پیشنهادهای جهانی چین جهت ساخت جهانی بهتر از سوی کشورهای جنوب جهانی مورد توجه قرار گرفته و در نشست‌های آتی اندیشکده های این مجموعه مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا از رهگذر آن جهانیان شاهد تحقق حقیقی ایده پیکره مشترک سرنوشت بشری باشند.

وی در پایان تاکید کرد: بسیاری از کشورهای جنوب جهانی از جمله کشوری چون ایران با ظرفیت‌های ژئوپلیتیک بی بدیل می‌توانند ضمن تعریف جایگاهی ایجابی متناسب با مزیت‌هایی که در اختیار دارند در تعامل با ابتکارات جهانی چین، به تعریفی از سهم خویش برای تحقق امنیت، توسعه و بازتعریف حاکمیت جهانی دست یافته و در این حوزه گام‌هایی عملی برای تضمین اجرایی شدن ابتکارات جمعی و چندجانبه گرایانه را محقق سازند.

کنگره بین‌المللی رسانه‌ها و اندیشکده های جنوب جهانی در روز هفتم سپتامبر با حضور اندیشمندان ۱۱۰ کشور جهان و بیش از ۲۰۰ سازمان منطقه‌ای و بین المللی به میزبانی استان یون نن چین در دو بخش رسانه‌ها و اندیشکده ها برگزار شد.