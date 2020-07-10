تکمیل خط جدید قطار تهران-تبریز و آزادراه بروجرد-خرم آباد تا آخر۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، خیرالله خادمی با اشاره به برنامه‌های تدوین شده برای سال جهش تولید در وزارت راه و شهرسازی افزود: ساخت و توسعه شبکه ریلی به میزان ۹ هزار و ۵۰۰ کیلومتر در برنامه است که هم اکنون ساخت ۳ هزار و ۳۰۰ کیلومتر آن در دست اجراست و با توجه به لزوم اولویت بندی برای اتمام طرح‌های زودبازده‌تر و با پیشرفت فیزیکی بالا، تکمیل هزار و ۵۶۶ کیلومتر آن در اولویت قرار دارد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: تا پایان سال جاری، ۴۷۱ کیلومتر راه آهن با اعتبار هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان در قالب چهار پروژه ریلی به بهره برداری خواهد رسید که این طرح‌ها شامل اتصال راه آهن بستان آباد - تبریز به طول ۴۴ کیلومتر، راه آهن خواف - هرات که ایران را به افغانستان متصل می‌کند به طول ۱۲۰ کیلومتر، مسیر ۳۷ کیلومتری اتصال رشت به بندر کاسپین و مسیر ۲۷۰ کیلومتری یزد - اقلید خواهد بود.

وی افزود: در بخش آزادراهی هم ۵ آزادراه در حال احداث تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید که شامل آزادراه کنارگذر جنوبی تهران حدفاصل آبیک قزوین تا چرمشهر ورامین به طول ۱۵۸ کیلومتر، آزادراه اصفهان - شیراز به طول ۲۲۲ کیلومتر، قطعات ۲، ۳ و ۴ آزادراه اراک - خرم آباد حدفاصل خرم آباد تا بروجرد به طول ۶۷ کیلومتر، قطعات ۱ و ۲ آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان با ۶۳ کیلومتر طول و آزادراه منجیل - رودبار به طول ۸ کیلومتر که بخش مهمی از آزادراه قزوین - رشت است، خواهد بود.

به گفته خادمی برای ساخت این ۵ طرح، ۱,۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات دولتی هزینه شده است.

وی افزود: این آزادراه‌ها بخشی از توسعه ۱۲۰۰ کیلومتری شبکه آزادراهی کشور است که در حال اجراست و تا سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۶۷ کیلومتر آن به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور همچنین در خصوص توسعه راه‌ها و تبدیل آن‌ها به بزرگراه در قالب ساخت باند دوم جاده‌ها نیز گفت: در حال حاضر ساخت یا نوسازی و بهسازی ۷ هزار و ۷۰۰ کیلومتر بزرگراه در کشور در دست اجراست که ۱۲۰۰ کیلومتر آن در قالب طرح‌های مصوب جهش تولید تا پایان بهار سال آینده به بهره برداری می‌رسد و ۸۰۰ کیلومتر آن تا پایان سال بهره برداری خواهد شد.

خادمی افزود: این راه‌ها و بزرگراه‌ها در قالب ۱۸ طرح با ۳ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان اعتبار در اکثر استان‌های کشور در حال اجراست که از مهمترین آن‌ها می‌توان به احداث راه اصلی قزوین - الموت، تکمیل بزرگراه جنگل گلستان حدفاصل استان‌های گلستان تا خراسان شمالی، مسیر دوم بزرگراه ساوه - قزوین، بزرگراه زاهدان - زابل، مسیر دوم ارتباطی استان‌های کهکیلویه و بویراحمد - خوزستان، کریدورهای بزرگراهی غرب و جنوب کشور، احداث راه اصلی پاتاوه - دهدشت، احداث بزرگراه اهر - تبریز، شازند - ازنا، شهرکرد - لردگان و توره - بروجرد و همچنین چند طرح دیگر در استان فارس و در محدوده دشت ارژن تا نورآباد و کازرون از جمله مهمترین طرح‌های حوزه بزرگراهی در کشور است.