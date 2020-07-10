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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۹

معاون وزیر راه خبر داد:

تکمیل خط جدید قطار تهران-تبریز و آزادراه بروجرد-خرم آباد تا آخر۹۹

تکمیل خط جدید قطار تهران-تبریز و آزادراه بروجرد-خرم آباد تا آخر۹۹

معاون وزیر راه و شهرسازی از تکمیل و بهره برداری ۴۷۱ کیلومتر مسیر ریلی، ۵۳۰ کیلومتر مسیر آزادراهی و ۸۰۰ کیلومتر شبکه بزرگراهی در کشور تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، خیرالله خادمی با اشاره به برنامه‌های تدوین شده برای سال جهش تولید در وزارت راه و شهرسازی افزود: ساخت و توسعه شبکه ریلی به میزان ۹ هزار و ۵۰۰ کیلومتر در برنامه است که هم اکنون ساخت ۳ هزار و ۳۰۰ کیلومتر آن در دست اجراست و با توجه به لزوم اولویت بندی برای اتمام طرح‌های زودبازده‌تر و با پیشرفت فیزیکی بالا، تکمیل هزار و ۵۶۶ کیلومتر آن در اولویت قرار دارد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: تا پایان سال جاری، ۴۷۱ کیلومتر راه آهن با اعتبار هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان در قالب چهار پروژه ریلی به بهره برداری خواهد رسید که این طرح‌ها شامل اتصال راه آهن بستان آباد - تبریز به طول ۴۴ کیلومتر، راه آهن خواف - هرات که ایران را به افغانستان متصل می‌کند به طول ۱۲۰ کیلومتر، مسیر ۳۷ کیلومتری اتصال رشت به بندر کاسپین و مسیر ۲۷۰ کیلومتری یزد - اقلید خواهد بود.

وی افزود: در بخش آزادراهی هم ۵ آزادراه در حال احداث تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید که شامل آزادراه کنارگذر جنوبی تهران حدفاصل آبیک قزوین تا چرمشهر ورامین به طول ۱۵۸ کیلومتر، آزادراه اصفهان - شیراز به طول ۲۲۲ کیلومتر، قطعات ۲، ۳ و ۴ آزادراه اراک - خرم آباد حدفاصل خرم آباد تا بروجرد به طول ۶۷ کیلومتر، قطعات ۱ و ۲ آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان با ۶۳ کیلومتر طول و آزادراه منجیل - رودبار به طول ۸ کیلومتر که بخش مهمی از آزادراه قزوین - رشت است، خواهد بود.

به گفته خادمی برای ساخت این ۵ طرح، ۱,۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات دولتی هزینه شده است.

وی افزود: این آزادراه‌ها بخشی از توسعه ۱۲۰۰ کیلومتری شبکه آزادراهی کشور است که در حال اجراست و تا سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۶۷ کیلومتر آن به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور همچنین در خصوص توسعه راه‌ها و تبدیل آن‌ها به بزرگراه در قالب ساخت باند دوم جاده‌ها نیز گفت: در حال حاضر ساخت یا نوسازی و بهسازی ۷ هزار و ۷۰۰ کیلومتر بزرگراه در کشور در دست اجراست که ۱۲۰۰ کیلومتر آن در قالب طرح‌های مصوب جهش تولید تا پایان بهار سال آینده به بهره برداری می‌رسد و ۸۰۰ کیلومتر آن تا پایان سال بهره برداری خواهد شد.

خادمی افزود: این راه‌ها و بزرگراه‌ها در قالب ۱۸ طرح با ۳ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان اعتبار در اکثر استان‌های کشور در حال اجراست که از مهمترین آن‌ها می‌توان به احداث راه اصلی قزوین - الموت، تکمیل بزرگراه جنگل گلستان حدفاصل استان‌های گلستان تا خراسان شمالی، مسیر دوم بزرگراه ساوه - قزوین، بزرگراه زاهدان - زابل، مسیر دوم ارتباطی استان‌های کهکیلویه و بویراحمد - خوزستان، کریدورهای بزرگراهی غرب و جنوب کشور، احداث راه اصلی پاتاوه - دهدشت، احداث بزرگراه اهر - تبریز، شازند - ازنا، شهرکرد - لردگان و توره - بروجرد و همچنین چند طرح دیگر در استان فارس و در محدوده دشت ارژن تا نورآباد و کازرون از جمله مهمترین طرح‌های حوزه بزرگراهی در کشور است.

کد مطلب 4970225

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