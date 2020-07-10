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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۱۲

با یک تصمیم جنجالی؛

عربستان سعودی در «مدینه منوره» حرمت‌شکنی کرد

عربستان سعودی در «مدینه منوره» حرمت‌شکنی کرد

مقامات عربستان سعودی با صدور مجوز برای یک مجله مُد آمریکایی در «مدینه منوره» اقدام به حرمت شکنی در این شهر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «القدس العربی»، مقامات عربستان سعودی اخیراً یک تصمیم جنجالی را در شهر مدینه منوره اتخاذ کردند؛ تصمیمی که حرمت‌شکنی در این شهر را به دنبال داشته است.

بر اساس این گزارش، مقامات ریاض به یک مجله مُد آمریکایی به نام «وُگ» اجازه دادند تا از مدل‌های زن در منطقه از شهر مدینه منوره عکسبرداری نماید.

طبق گزارش‌های منتشر شده در این زمینه، مجله مذکور در بخش تبلیغات خود تصاویر مستهجنی از مدل‌های زن در منطقه «العلا» واقع در مدینه منوره را منتشر کرده است.

تصاویر منتشر شده توسط مجله «وُگ» به هیچ وجه با فرهنگ و ماهیت شهر مقدسی همچون مدینه منوره، سنخیت ندارند.

برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که صدور مجوز برای مجله مذکور در راستای اصلاحات «محمد بن سلمان» و تلاش‌های وی برای از بین بُردن محدودیت ارتباط میان زنان و مردان، صورت گرفته است.

کد مطلب 4970311

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    نظرات

    • محمد IR ۱۵:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      18 8
      پاسخ
      برای اینکه کدخدا راضی باشه بیشتر هم میده
    • بیتا فاطمی AU ۱۹:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      17 8
      پاسخ
      ظهور شیطان در مکه و مدینه خشم خدا دیر یا زود در راه هست شواهد را می ببینیم منتظر باشید
    • پیمان IR ۲۲:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      17 6
      پاسخ
      لعنت بر آل سعود وحشی
    • IR ۰۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
      10 7
      پاسخ
      ماهیت اصلی ال یهود،،سعود نمایانتر شد،4
    • مسعود خالدی IR ۰۳:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
      10 2
      پاسخ
      ای کاش کمی هم خدا را در اقداماتشان مد نظر میداشتند
    • حمیدرضا IR ۰۷:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
      6 3
      پاسخ
      هیچ شخصی به اندازه ی بن سلمان به خصوصیات سفیانی نزدیک نیست.در روایات و از علائم حتمی ظهور سفیانی است که در اخرالزمان به قدرت میرسد و شروع به بدعت ها و زیبانشان دادن گناه میکند.
    • IR ۰۸:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
      4 2
      پاسخ
      خدا لعنت کند ال سعود را
    • AE ۲۳:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
      1 0
      پاسخ
      خدا لعنت کنه محمد بن سلمان رو .
    • . IR ۰۱:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
      2 0
      پاسخ
      خدا لعنتشون کنه. الهی کرونا بگیرن وسقط بشن
    • IR ۱۱:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
      2 0
      پاسخ
      بزودی سقوط آل سعود خواهیم دید

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