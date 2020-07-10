به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «القدس العربی»، مقامات عربستان سعودی اخیراً یک تصمیم جنجالی را در شهر مدینه منوره اتخاذ کردند؛ تصمیمی که حرمتشکنی در این شهر را به دنبال داشته است.
بر اساس این گزارش، مقامات ریاض به یک مجله مُد آمریکایی به نام «وُگ» اجازه دادند تا از مدلهای زن در منطقه از شهر مدینه منوره عکسبرداری نماید.
طبق گزارشهای منتشر شده در این زمینه، مجله مذکور در بخش تبلیغات خود تصاویر مستهجنی از مدلهای زن در منطقه «العلا» واقع در مدینه منوره را منتشر کرده است.
تصاویر منتشر شده توسط مجله «وُگ» به هیچ وجه با فرهنگ و ماهیت شهر مقدسی همچون مدینه منوره، سنخیت ندارند.
برخی رسانهها اعلام کردهاند که صدور مجوز برای مجله مذکور در راستای اصلاحات «محمد بن سلمان» و تلاشهای وی برای از بین بُردن محدودیت ارتباط میان زنان و مردان، صورت گرفته است.
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