همه خلبانان دارای مدرک پاکستانی باید ممنوع الفعالیت شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به رسوایی جعلی بودن مدارک پرواز یک سوم از خلبانان پاکستانی، آژانس ایمنی حمل و نقل هوایی اتحادیه اروپا (EASA) اعلام کرد که همه کشورهای عضو این سازمان باید مجوزهای پرواز خلبانانی که مدارکشان در پاکستان صادر شده است را لغو کنند.

اعضای آژانس ایمنی حمل و نقل هوایی اتحادیه اروپا، سازمان‌های هواپیمایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به همراه سوئیس، نروژ، لیختن اشتاین و ایسلند هستند.

ماجرای این رسوایی از آنجا آغاز شد که «غلام سرور خان» وزیر هوانوردی پاکستان در جریان رسیدگی به حادثه سقوط یک هواپیما در نزدیکی فرودگاه کراچی که ۹۷ کشته برجای گذاشت و علت آن خطای انسانی اعلام شد، مقابل نمایندگان پارلمان پاکستان فاش کرد که بیش از ۳۰ درصد خلبانان غیرنظامی این کشور با مجوزهای جعلی پرواز می‌کنند و صلاحیت لازم را برای این حرفه ندارند.

بر این اساس، آژانس ایمنی حمل و نقل هوایی اتحادیه اروپا در نامه‌ای که به رؤیت خبرنگار یورونیوز رسیده، خطاب به سازمان‌های حمل و نقل هوایی عضو این آژانس نوشته است که این تقلب‌ها یک «نگرانی جدی امنیتی» ایجاد کرده و به این ترتیب به همه کشورهای عضو پیشنهاد داده است تا هر خلبانی را که مدارکش توسط پاکستان صادر یا تایید شده است را از برنامه‌های پرواز شرکت‌های هواپیمایی خود خارج کنند.

یک هفته پیش از این نیز این آژانس مجوز پروازهای هواپیمایی بین‌المللی پاکستان (PIA) را برای پرواز بر فراز این قاره برای مدت ۶ ماه لغو کرد.

اگرچه در پی شیوع ویروس کرونا در حال حاضر هواپیمایی بین‌المللی پاکستان پروازی به مقصد اروپا ندارد، اما این شرکت امیدوار بود که حداکثر تا دو ماه دیگر پروازهایش را به مقصد اسلو، کپنهاگ، پاریس، بارسلونا و میلان از سر بگیرد.

امارات عربی متحده نیز چند روز پیش از این اعلام کرد که کار بررسی اعتبار مدارک خلبانان و مهندسان پاکستانی مشغول به کار در خطوط هوایی این کشور را آغاز کرده است.