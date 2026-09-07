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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴

اینچه‌برون گرم‌ترین و درازنو خنک‌ترین نقطه گلستان شد

اینچه‌برون گرم‌ترین و درازنو خنک‌ترین نقطه گلستان شد

گرگان-گلستان در شبانه‌روز گذشته نوسان دمایی قابل توجهی را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که دمای هوا در درازنو به ۱۲.۱ درجه و در اینچه‌برون به ۳۶ درجه سلسیوس رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی گلستان، در شبانه‌روز گذشته دمای هوا در مناطق مختلف استان با اختلاف قابل توجهی همراه بود و اینچه‌برون با ثبت دمای ۳۶ درجه سلسیوس، گرم‌ترین و درازنو با ۱۲.۱ درجه، خنک‌ترین نقطه استان اعلام شد.

بر اساس داده‌های اداره‌کل هواشناسی گلستان، پس از درازنو، پارک ملی گلستان با کمینه دمای ۱۶.۲ درجه و کلاله با ۱۹.۶ درجه سلسیوس از دیگر مناطق خنک استان بودند.

در این مدت، کمینه دمای هوا در گرگان ۲۰ درجه و بیشینه آن ۳۴.۱ درجه سلسیوس ثبت شد.

همچنین در انبارالوم دمای هوا بین ۲۰.۸ تا ۳۵.۴ درجه، آق‌قلا بین ۲۱.۳ تا ۳۵ درجه و مراوه‌تپه بین ۲۱.۸ تا ۳۰.۸ درجه سلسیوس در نوسان بود.

کلاله نیز دمای کمینه ۱۹.۶ و بیشینه ۳۲.۲ درجه، مینودشت ۲۲.۱ و ۳۳.۱ درجه و گنبدکاووس ۲۰.۹ و ۳۴.۱ درجه سلسیوس را تجربه کردند.

در هاشم‌آباد دمای هوا ۲۱.۱ تا ۳۴.۴ درجه، بندرترکمن ۲۱.۳ تا ۳۳.۳ درجه، اینچه‌برون ۲۱.۵ تا ۳۶ درجه و علی‌آبادکتول ۱۹.۸ تا ۳۱.۸ درجه سلسیوس ثبت شد.

همچنین دمای هوا در بندرگز بین ۲۲.۵ تا ۳۵.۴ درجه، کارکنده بین ۱۹.۷ تا ۳۳.۸ درجه و درازنو بین ۱۲.۱ تا ۱۸.۹ درجه سلسیوس گزارش شده است.س

بر اساس این گزارش، اختلاف دمای کمینه و بیشینه درازنو به حدود ۶.۸ درجه رسید و این منطقه همچنان در شمار خنک‌ترین نقاط استان قرار دارد.

کد مطلب 6940348

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