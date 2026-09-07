به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی گلستان، در شبانه‌روز گذشته دمای هوا در مناطق مختلف استان با اختلاف قابل توجهی همراه بود و اینچه‌برون با ثبت دمای ۳۶ درجه سلسیوس، گرم‌ترین و درازنو با ۱۲.۱ درجه، خنک‌ترین نقطه استان اعلام شد.

بر اساس داده‌های اداره‌کل هواشناسی گلستان، پس از درازنو، پارک ملی گلستان با کمینه دمای ۱۶.۲ درجه و کلاله با ۱۹.۶ درجه سلسیوس از دیگر مناطق خنک استان بودند.

در این مدت، کمینه دمای هوا در گرگان ۲۰ درجه و بیشینه آن ۳۴.۱ درجه سلسیوس ثبت شد.

همچنین در انبارالوم دمای هوا بین ۲۰.۸ تا ۳۵.۴ درجه، آق‌قلا بین ۲۱.۳ تا ۳۵ درجه و مراوه‌تپه بین ۲۱.۸ تا ۳۰.۸ درجه سلسیوس در نوسان بود.

کلاله نیز دمای کمینه ۱۹.۶ و بیشینه ۳۲.۲ درجه، مینودشت ۲۲.۱ و ۳۳.۱ درجه و گنبدکاووس ۲۰.۹ و ۳۴.۱ درجه سلسیوس را تجربه کردند.

در هاشم‌آباد دمای هوا ۲۱.۱ تا ۳۴.۴ درجه، بندرترکمن ۲۱.۳ تا ۳۳.۳ درجه، اینچه‌برون ۲۱.۵ تا ۳۶ درجه و علی‌آبادکتول ۱۹.۸ تا ۳۱.۸ درجه سلسیوس ثبت شد.

همچنین دمای هوا در بندرگز بین ۲۲.۵ تا ۳۵.۴ درجه، کارکنده بین ۱۹.۷ تا ۳۳.۸ درجه و درازنو بین ۱۲.۱ تا ۱۸.۹ درجه سلسیوس گزارش شده است.س

بر اساس این گزارش، اختلاف دمای کمینه و بیشینه درازنو به حدود ۶.۸ درجه رسید و این منطقه همچنان در شمار خنک‌ترین نقاط استان قرار دارد.