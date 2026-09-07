پلیس کرمانشاه در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر دوشنبه در کمیسیون عملیات انتظامی استان، سردار مهدی حاجیان اظهار کرد: پلیس امروز به معنای واقعی کلمه خود را خدمتگزار مردم می‌داند و کارکنان انتظامی برای ارتقای سطح امنیت جامعه از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

وی با اشاره به جلوه‌های خدمت‌رسانی پلیس در جریان جنگ ۴۰ روزه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، خاطرنشان کرد: در آن شرایط، همراهی پلیس با مردم و تلاش نیروهای انتظامی برای خدمتگزاری به جامعه به خوبی نمایان شد و مردم شاهد حضور مأموران در میدان خدمت بودند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: در جریان جنگ ۴۰ روزه رمضان، با وجود اینکه برخی اماکن و ساختمان‌های پلیس کرمانشاه مورد تخریب قرار گرفت، روند خدمت‌رسانی به مردم حتی برای یک ساعت نیز متوقف نشد.

وی تصریح کرد: در شرایطی که دشمن به شکل بی‌رحمانه مقرهای انتظامی را هدف قرار می‌داد، کارکنان پلیس با تکیه بر باورهای اعتقادی خود همچنان به خدمت‌رسانی ادامه دادند و جلوه‌ای از خدمت صادقانه به مردم را به نمایش گذاشتند.

سردار حاجیان یادآور شد: در همان روزهای ابتدایی جنگ، نیروهای انتظامی بدون ترس و با شجاعت در میان مردم حضور یافتند تا ضمن انجام وظایف خود، موجب دلگرمی و قوت قلب شهروندان باشند.

عالی‌ترین مقام انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به آسیب‌های واردشده به مقرهای انتظامی گفت: در جریان این حوادث، مقرهای پلیس در همه شهرستان‌های استان دچار آسیب شدند، اما نیروهای شجاع انتظامی حضور در میدان و ادامه خدمت به مردم را بر هر موضوع دیگری ترجیح دادند.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس کرمانشاه با اتکا به نیروهای متعهد و باتجربه، آمادگی خود را در بالاترین سطح حفظ کرده و با تمام توان برای صیانت از امنیت و آرامش مردم استان تلاش خواهد کرد.